Absolventen der Kanti Menzingen 2022 haben ihr Zeugnis erhalten

Menzingen Freudige Gesichter bei rund 120 Maturandinnen und Maturanden Kürzlich wurden im Theatersaal der Kantonsschule die Maturitätszeugnisse und anschliessend persönliche Preise feierlich übergeben. Jasmin Maier Jetzt kommentieren 30.06.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch dem Maturanden Marlon Sarr (grauer Anzug) steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 29. Juni 2022)

Rund 120 Schülerinnen und Schüler absolvierten dieses Jahr ihren Maturitätsabschluss an der Kantonsschule in Menzingen (KSM). Die Maturanden und Maturandinnen haben nun ihre Zeugnisse in der Hand und sind nach vier aufregenden Jahren an der KSM bereit für ihr nächstes Kapitel.

Justine Trachsel erhält eine Rose aus den Händen des Bildungsdirektors Stephan Schleiss. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 29. Juni 2022)

In den schönsten Kleidern und Anzügen strahlten die Absolventinnen und Absolventen bei der Zeugnisübergabe auf der Bühne im Theatersaal der Kantonsschule Menzingen um die Wette. Die Abschlussfeier wurde mit rührenden Worten des Zuger Regierungsrats und Bildungsdirektors Stephan Schleiss eröffnet. Die Prorektorin der KSM, Katharina Pretnar, führte durch den Abend.

Auch Schülerinnen beteiligen sich

Eine Festrede wurde von Michael Hengartner, dem Präsidenten des ETH-Rats, gehalten, um den Absolventen und Absolventinnen aufzuzeigen, welche Türen ihnen nach der bestandenen Matur offen stehen. Und was man mitbringen muss, um an den Hochschulen und Universitäten Fuss zu fassen.

Michael Hengartner, Präsident des ETH-Rats, hielt eine Rede. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 29. Juni 2022)

Während der Feier wurde das Rahmenprogramm von neun Schülerinnen und Schülern musikalisch abgerundet.

Die Kanti-Rektorin Gabrijela Pejic-Glisic. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 29. Juni 2022)

Der Höhepunkt der Feier war natürlich die Zeugnisübergabe aus den Händen der KSM-Rektorin Gabrijela Pejic-Glisic. Die Übergabe war für die Schülerinnen und Schüler sowie für die jeweiligen Lehrpersonen sehr emotional. Die jungen Frauen und Männer erhielten ausserdem klassenweise jeweils eine Rose und einen kräftigen Applaus der Angehörigen im Publikum.

Höchstnotenschnitt bei 5,7

Dem Maturanden Leon Svoboda gebührte dieses Jahr die Ehre, die Rede vor dem Publikum zu halten. Ebenfalls erzielte er die Bestnote aller Absolventen, dies mit dem Gesamtschnitt von 5,7.



In der Anwesenheit der Familien und Freunde wurden die letzten Momente an der Kanti Menzingen ausgiebig gefeiert und den Lehrpersonen wurde die Dankbarkeit für die vergangenen vier Jahre in Geschenken überbracht.

Auch sie haben es geschafft. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 29. Juni 2022)

Die erwähnte Rede von Schüler Leon Svoboda gab den Familienangehörigen einen breitgefächerten Einblick mit den schönsten Momenten, aber auch den strengsten Prüfungen der vergangenen Jahre.

Ein Absolvent, der sein Maturazeugnis in der Hand hielt, sagte am Rand der Veranstaltung:

«Ich schaue mit einem lachenden und weinenden Auge auf die vergangenen vier Jahre zurück.»

«Es hat sich gelohnt, fleissig zu bleiben», sagte eine weitere Schülerin beim anschliessenden Apéro.

Dieser wurde mit Häppchen und erfrischenden Getränken begangen. Der Apéro war die ideale Gelegenheit, sich bei der Maturafeier mit den Lehrpersonen und Angehörigen nochmals über die vergangenen Jahre auszutauschen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen