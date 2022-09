Vielfältige Bergkürbisse auf dem Gubel

MENZINGEN Ob Spaghettikürbis oder Butternut – auf dem Gubel kommen Kürbisliebhaber auf ihre Kosten Seit drei Jahren werden auf dem Gubel Bergkürbisse angebaut. Wir erfahren von Martina Schmid, was daran besonders ist und weshalb im Herbst keiner auf ein leckeres Kürbisgericht verzichten sollte. Sina Engl Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Eine Reihe bunter Kürbisse weist auf dem Gubel den Weg zu Familie Schmids Hofladen. Auf Heuballen an der Wand aufgereiht stehen zwölf verschiedene Sorten von Kürbissen. Sie sind orange, gelb, grün, oder gestreift - solch eine Farbenvielfalt trifft man bei einem Gemüse selten an.

Landwirtin Martina Schmid baut auf ihrem Hof auf dem Gubel verschiedene Sorten Kürbisse an. Die meisten der knapp zwanzig Sorten werden über den Hofladen verkauft. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022)

Die Kürbisse werden, wie der ganze Landwirtschaftsbetrieb, von allen Mitarbeitenden auf dem Familienbetrieb umsorgt. Martina Schmid, die Tochter des Betriebsleiterpaares Schmid kümmert sich besonders um das Gesamtkonzept. Die junge Landwirtin erklärt:

«So beginnt die Planung für das nächste Jahr bereits nach der Ernte. Die Nachfrage bei den Konsumentinnen und Konsumenten und der Wachstumsverlauf der Pflanze entscheiden den Einkauf vom Saatgut.»

Bereits seit Anfang August erntet Martina Schmid dieses Jahr die Bergkürbisse. Für viele beginnt die Kürbiszeit wohl erst im September oder Oktober, doch durch die Trockenheit waren die Kürbisse heuer besonders früh reif.

Besondere Kürbisarten

Im Frühling bestellt Martina Schmid jeweils das Saatgut für ihre Kürbisse. Dabei trifft sie eine bewusste Auswahl, denn sie baut nur Speisekürbisse an. «Viele wissen nicht, dass man Kürbisse drei bis vier Monate lang lagern kann», erklärt sie. So könne man das Gemüse guten Gewissens einige Wochen als Deko verwenden, bevor es im Kochtopf oder dem Backofen landet.

«Besonders viel Saatgut kaufe ich von den Hokkaido- und Butternut-Kürbissen», erzählt Martina Schmid. Diese Kürbisse, welche die Leute am besten kennen und mögen, würden sich nämlich am besten verkaufen. Doch die Agronomin baut neben den typischen Sorten auch viele weitere besondere an. Darunter sind der Spaghettikürbis, der Rote Zentner oder der Muskatkürbis.

«Ein Grund dafür, dass die Leute den Hokkaido- und den Butternutkürbis anderen vorziehen, ist, dass diese nicht geschält werden müssen.»

Auch die anderen Kürbissorten seien allerdings einfach zu verarbeiten und geschmacklich ein Erlebnis, so Schmid.

Herbstlicher Spaghettikürbis-Auflauf von Martina Schmid Zutaten: 1-2 kg Spaghettikürbis; 200 g Pilze; 100 ml Rahm; 3 Eier; 100 g geriebener Hartkäse; 2 Knoblauchzehen, fein gehackt; 1/2 Bund Petersilie, Blätter gehackt; Salz, Pfeffer, Muskat, Paprikapulver. Zubereitung: Kürbis halbieren, Kerne entfernen und im Backofen bei 200 Grad 30-40 Minuten backen. Kürbis mit aufgeschnittener Fläche auf das Backpapier legen, parallel die Pilze in der Pfanne braten, gegen Ende Knoblauch hinzugeben. Eier und Rahm mit einem Rührbesen vermengen, die Hälfte des geriebenen Käses sowie Petersilie unterrühren und würzen. Die gegarten «Spaghetti» mit einer Gabel von der Schale lösen und in eine Schüssel geben. Ei-Sahne-Masse und Speck unterheben und zurück in die halben Kürbisschalen füllen. Diese auf ein Backblech geben, mit restlichem Käse bestreuen und etwa 20 Minuten bei 200 Grad im Backofen so lange garen, bis die Eimasse gestockt ist.

Martina Schmid spricht bei den Kürbissen auf dem Gubel von «Bergkürbissen». «Kürbisse lieben warme Temperaturen und lange Sonnentage», erklärt Schmid. «Es ist schon etwas heikel, hier oben auf 900 Metern über Meer Kürbisse anzubauen». Dieses Jahr aber kann die Landwirtin auf eine sehr erfolgreiche Ernte blicken.

Bei ihrem Herbstverkauf am 24. und 25. September wird die Familie Schmid ihre vielen Kürbisse auf dem Hof anbieten. Auch weitere Hofprodukte und ein Rundgang sind Teil der Herbsttage auf dem Gubel.

Landwirtin Martina Schmid mit ihren knapp 20 verschiedenen Kürbissorten vor dem Hofladen auf dem Gubel. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022) Die Kürbisse sind die Farbtupfer auf dem Hof der Familie Schmid auf dem Gubel. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022) Landwirtin Martina Schmid bei der Ernte der Kürbisse. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022) Auf Anfrage werden die Kürbisse auch in Form von Geschenkkörben verkauft - ganz ohne Verpackung. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022) Martina Schmid verzichtet beim Anbau ihrer Kürbisse auf den Einsatz von künstlichen Hilfsmitteln. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022) Die Kürbisse werden immer in Kombination mit Sonnenblumen angebaut. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022)

Anbau ohne künstliche Hilfsmittel und Bewässerung

Martina Schmid verzichtet bei dem Anbau der Kürbisse komplett auf künstliche Hilfsmittel, auch deshalb baut sie die Kürbisse auf ihren drei Feldern immer in Kombination mit Sonnenblumen an. «Die Sonnenblume passt perfekt zum Kürbis, denn sie zieht Nützlinge an», so die Landwirtin. Somit hat sie praktisch keine Schädlinge zu bekämpfen.

Auf einem der kleineren Felder verwendet die Landwirtin am Boden eine spezielle Folie mit Löchern, durch welche die Kürbis-Pflanzen wachsen. Dank der Folie fliesst Regenwasser direkt zu den Pflanzen und wenig Wasser verdunstet. Zudem bleibt das Feld so weitgehend frei von Unkraut. Schmid musste ihre Kürbisse diesen Sommer noch kein einziges Mal bewässern. So kann sie das Gemüse nachhaltig anbauen. «Ausserdem werden dank der Folie keine Nährstoffe aus dem Boden weggeschwemmt», erklärt Schmid.

Die Landwirtin verkauft ihre Kürbisse ebenfalls in Form von Geschenkkörben. Auch hier ist ihr Nachhaltigkeit wichtig und die Körbe werden komplett ohne Verpackung verkauft.

Kürbisse eignen sich auch gut als Geschenk. Die Geschenkkörbe sind nachhaltig gestaltet. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 7. September 2022)

Martina Schmid, die neben ihrer Arbeit auf dem Hof auch einem Bürojob nachgeht, mag ihre Arbeit mit den Kürbissen sehr. «Es erdet extrem, wenn man in der Natur sein kann», sagt sie.

«Und manchmal bin ich selbst überrascht, was aus einem Samen, Boden, Mist und Wasser entstehen kann».

Damit spielt sie wohl auf die grössten ihrer Kürbisse an. Diese können teilweise nämlich bis zu 30 Kilo schwer werden.

Martina Schmid möchte mehr Menschen auf die Vielfalt von Kürbissen aufmerksam machen. «Das Gemüse kann gut gelagert werden, ist schnell zubereitet und gesund», meint sie. Der Landwirtin selbst gefällt besonders, «dass jeder Kürbis anders ist». Ausserdem bringen die schönen, leuchtenden Farben viel Freude in die nun kürzer werdenden Tage.

