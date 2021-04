menzingen Gefährliche Strecke: Wenn die Busfahrt der Kindergärtler begleitet werden muss Die Schule Menzingen sucht eine Begleitperson für Kindergartenkinder. Für die Busstrecke zwischen Neuägeri und Unterägeri ‒ was es mit der auf den ersten Blick kuriosen Ausschreibung auf sich hat. Carmen Rogenmoser 13.04.2021, 05.00 Uhr

Es ist eine Stellenausschreibung, die man mindestens zweimal lesen muss: Die Schule Menzingen sucht für das Schuljahr 2021/2022 eine Begleitperson für den Bus. So weit, so gut. Betreuen soll diese Person laut der Ausschreibung im Zuger Amtsblatt Kindergartenkinder auf ihrem Schulweg mit dem Bus auf der Strecke vom Schmittli in Neuägeri bis zum Zimmel in Unterägeri. Ebenfalls zur Aufgabe gehört die Hilfe beim Überqueren der Fussgängerstreifen am Ein- und Ausstiegsort. Zuständig ist die Begleitperson für ein bis drei Kindergartenkinder, dies an vier bis fünf Vormittagen und eventuell ein bis zwei Nachmittagen.