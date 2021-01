MENZINGEN Gefängnis Bostadel: Der Zuger Kantonsrat steht hinter dem 66-Millionen-Ausbau Die Strafanstalt soll saniert und um eine neue Abteilung erweitert werden. Parteien von links bis rechts sprechen sich für das Vorhaben aus – einzig der Zeithorizont sorgt für Fragen. Kilian Küttel 27.01.2021, 18.00 Uhr

Die Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen.





Bild: Stefan Kaiser (22. November 2017)

Seit 1977 ist die Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen in Betrieb. 44 Jahre lang, ohne Unterbruch. Jetzt hat sie eine Sanierung nötig. «Dringend», schreibt die Zuger Regierung in ihrem Bericht zu einem Geschäft, über das der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 28. Januar befindet: Der Regierungsrat beantragt einen Objektkredit von 1,34 Millionen Franken, um einen Projektwettbewerb zu lancieren und das Bauvorhaben zu planen.