Menzingen Finanzielle Situation der Luegeten AG sorgte für Kritik und einen Auftrag Fast alle Traktanden der Gemeindeversammlung wurden stillschweigend zur Kenntnis genommen und genehmigt. Beim letzten gabs unter anderem Applaus. Harry Ziegler 14.06.2021, 22.36 Uhr

Blick auf das Alterszentrum Luegeten, kurz vor der Vollendung des Baus. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen 26. Mai 2021)

Die 113 Menzinger Stimmberechtigten folgten an der Gemeindeversammlung vom Montag, 14. Juni, allen Anträgen des Gemeinderates, über die abgestimmt werden konnte, praktisch ohne Wortmeldung und einstimmig. Beim letzten Traktandum – den Informationen aus dem Gemeinderat – allerdings wurde über die finanzielle Situation der Luegeten AG gesprochen. Die Gesellschaft betreibt das Zentrum für Pflege und Betreuung Luegeten in Menzingen. Verlangt wurde unter anderem Auskunft darüber, wie es denn nun wirklich um die Finanzen der AG stünde. Und wie sich die eigentliche Kündigungswelle der letzten Monate auswirke – und vor allem, was deren Ursache sei. Zu vermuten sei in den meisten Fällen nicht, dass das Personal durch Corona überbelastet sei. Das Problem dürfte in der Hierarchie weiter oben liegen.