Menzingen «Ich bin ausgeflippt!»: Ein Friseursalon im Tiny House bringt Leben nach Finstersee Nach 14 Jahren im eigenen Geschäft wagt Christine Lütolf Neues – und setzt eine unkonventionelle Idee in die Tat um, die auf grossen Anklang stösst. Und die 37-Jährige bereits einen neuen Einfall. Fabian Gubser 02.04.2021, 12.15 Uhr

Hat mitten in Finstersee einen neuen Platz für ihren Salon gefunden: Christine Lütolf.

Bild: Stefan Kaiser (Finstersee, 25. März 2021)

«Die Lust auf eine Veränderung», erzählt Christine Lütolf, habe sie dazu bewogen, ihren gut ausgelasteten Friseursalon mit zwei Angestellten in Menzingen Dorf aufzugeben. Entspannt sitzt sie auf der kleinen Terrasse vor ihrem neuen Salon, wo sie sich im Sommer auch mal mit Kundinnen einen Kaffee gönnt. Seit einem Jahr empfängt sie hier, in einem sogenannten Tiny House, ein Minihäuschen, das sie mitten im 400-Seelen-Dorf Finstersee parkiert hat, ihre Kundschaft – alleine. Viele hätten es nicht verstanden, dass auf einen eigenen Salon mit Angestellten nun ein kleineres Projekt folge. «Viele dachten gleich an etwas Grösseres.»

Wie kam Lütolf dazu? «Am Anfang war das Haus», sagt sie. Ein Freund von ihr habe sich ein Tiny House gekauft, sie tat es ihm gleich und stand eines Tages im noch leeren Häuschen, das sie eigentlich zur Ferienwohnung ausbauen wollte. Aus heiterem Himmel kam ihr plötzlich der Gedanke, den auf einem Anhänger stehenden Bau als neuen Salon zu nutzen. «Ich bin ausgeflippt!» Drei Jahre später hatte sie die Idee umgesetzt.

Beim Design liess sich die 37-Jährige vom nordischen Stil inspirieren.

Bild: Stefan Kaiser (Finstersee, 25. März 2021)

Es sei anfangs unklar gewesen, wie das «tiny hair house», wie Lütolfs neues Lokal heisst, ankomme. Als sie der bisherigen Stammkundschaft ihres Salons in Menzingen Dorf davon erzählt habe, was sie vorhabe, musste sie einigen erklären, was ein Tiny House ist.

«Dann schauten sie es sich an und die meisten war restlos begeistert.»

Aktuell laufe das Geschäft denn auch wie am Schnürchen, sie sei bis Ende April ausgebucht, sagt Lütolf. Sie sei froh, dass ihr die Verbindung des urbanen Tiny-House-Konzepts mit der ländlichen Umgebung gelungen sei. Kürzlich liess sich sogar eine Frau aus Liechtenstein bei ihr die Haare schneiden. «Sie hat mich auf Instagram entdeckt.»

Liebe zum Detail.

Bild: Stefan Kaiser (Finstersee, 25. März 2021)

Laut einem Bericht von SRF stammt die Tiny-House-Bewegung, die das Wohnen in kleinen Häusern auf Rädern propagiert, ursprünglich aus den USA. Während es früher darum gegangen sei, Kosten zu sparen, stehe heute viel mehr das nachhaltige Wohnen und Leben im Fokus. Auch im Fokus steht eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Lütolf hat die Idee folglich etwas abgeändert – sie selber wohnt nicht in ihrem Tiny House.

Die 37-Jährige, die in Finstersee aufgewachsen ist und nun wieder im Ort wohnt, hat bereits weitere Pläne: «Viele wählen Finstersee als Ausgangspunkt für ihre Wanderung. Da wir kein Café haben, würde ich in Zukunft gerne eine kleine Kaffee-Ecke einrichten.» Es ist nur eine Idee. Aber weil sie von Lütolf stammt, wird sie vielleicht bald umgesetzt …