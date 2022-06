Menzingen «Ich habe das Vertrauen verloren»: Tochter eines Demenzpatienten erhebt Vorwürfe gegen das Pflegezentrum Luegeten Das Pflegezentrum Luegeten habe gegenüber ihres demenzkranken Vaters die Sorgfaltspflicht verletzt und fahrlässig gehandelt, sagt eine Tochter. Der Geschäftsleiter streitet das ab. Es eröffnet sich eine Grundsatzfrage: Muss ein Pflegeheim nur «pflegen» oder auch «heilen»? Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Andrea F.s* Vater lebt seit Anfang Jahr auf der geschlossenen Demenzstation im Pflegezentrum Luegeten. Im Mai wurde der 73-Jährige krank. Er hatte starkes Fieber, den Mund voller Blasen und ass kaum noch.

Nun erhebt seine Tochter schwere Vorwürfe gegen Mitarbeitende der Luegeten. Erstens hätten sie gegenüber ihrem Vater die Sorgfaltspflicht verletzt, weil sie ihn hätten leiden lassen. Zweitens hätten sie ihr den Wunsch verweigern wollen, ihren Vater ins Spital bringen zu lassen. Und drittens hätten sie übersehen, dass er mit dem Coronavirus infiziert war, was die Tochter als grob fahrlässig empfindet.

Bis auf den Coronavorwurf weist das Pflegezentrum Luegeten die Anschuldigungen zurück. Geschäftsführer Roman Anderau steht hinter den Entscheidungen seiner Mitarbeitenden. Es sei die Aufgabe eines Pflegeheims, die Bewohnerinnen und Bewohner auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Und nicht, wie im Spital, sie zu heilen.

Aber der Reihe nach. Was ist passiert?

Fiebrig, abgemagert und gekrümmt vor Schmerzen

Am 9. Mai, einem Montag, erhält Andrea F. einen Anruf des Pflegezentrums Luegeten. Ihr Vater sei zweimal gestürzt und habe sich verletzt. Ihm würden nun Schmerzmedikamente verabreicht. Am darauffolgenden Samstagnachmittag informiert eine Pflegefachfrau Andrea F. am Telefon, der Zustand ihres Vaters habe sich verschlechtert. Am Abend desselben Tags der nächste Anruf: Herr F.s Fieber sei stark gestiegen. Andrea F. beschliesst, ihren Vater am nächsten Tag zu besuchen.

In einem solchen Doppelzimmer hat Andrea F.s Vater gelebt. Bild: Pflegezentrum Luegeten

Als Andrea F. anderthalb Wochen später erzählt, wie sie ihren Vater an diesem Sonntag vorgefunden habe, ist ihr die Verzweiflung anzuhören. «Er lag auf seinem Zimmer, gekrümmt vor Schmerzen, fiebrig, abgemagert, hatte aufgeschwollene und aufgeplatzte Lippen und den Rachen voller Blasen», sagt sie. Es sei schrecklich gewesen, den Vater so zu sehen. Er habe versucht, sich zu drehen. Sie wollte ihm helfen.

«Doch er wand sich vor Schmerzen. Ich fragte: ‹Papi, was soll ich tun?› Aber er konnte nicht mehr reden.»

Die Blasen seien eine allergische Reaktion auf die Schmerzmedikamente, die Herrn F. wegen der Stürze verabreicht worden waren, erklärt eine Pflegefachfrau. Andrea F. bittet sie, ihrem Vater etwas gegen die Schmerzen zu geben. Er erhält eine Dafalgan-Brausetablette in Wasser aufgelöst.

Nach zwei Stunden macht sich Andrea F. auf den Heimweg. «Aber mir gingen die Bilder meines Vaters nicht aus dem Kopf», sagt sie. Aus dem Auto ruft sie das Pflegezentrum nochmals an und bittet, ihrem Vater Morphin zu verabreichen. Die Pflegefachfrau am Telefon antwortet, das gehe nicht, da am Sonntag kein Arzt im Haus sei. Er komme erst am Montag auf Visite. Daraufhin fordert Andrea F., dass ihr Vater ins Spital gebracht werde. Die Pflegefachfrau hält dagegen. Sie rät davon ab, Herrn F. aus seiner gewohnten Umgebung zu reissen. Aber die Tochter besteht darauf.

Eine halbe Stunde später ruft die Pflegefachfrau Andrea F. an, um ihr mitzuteilen, dass sie in Absprache mit einem Arzt eine Dosis Morphin hat auftreiben können. Ob sie den inzwischen aufgebotenen Rettungssanitätern absagen soll? Nein, sagt Andrea F. Ihr Vater solle ins Spital.

«Ich habe das Vertrauen verloren»

Die ärztlichen Untersuchungen zeigen: Die Blasen in Herrn F.s Mund sind keiner allergischen Reaktion geschuldet, sondern Herpesviren. Zudem ist Herr F. am Coronavirus und an einem bakteriellen Infekt erkrankt. Er hat hohe Entzündungswerte und ist dehydriert. Laut Andrea F. bestätigt eine Ärztin, die Luegeten hätte eher reagieren und ihren Vater ins Spital einweisen sollen.

Herr F. verbringt eine Woche im Spital. Als er am Montag, 23. Mai, zurückkehrt ins Pflegezentrum Luegeten, ist er stark geschwächt. Seine Tochter befürchtet, dass er nur noch palliativ behandelt werden könne. Am Mittwoch, 15. Juni, verstirbt Herr F.

Als unsere Zeitung Roman Anderau, den Geschäftsführer des Pflegezentrums Luegeten, mit Andrea F.s Vorwürfen konfrontierte, hatte sie schon mit ihm in Kontakt gestanden. Wie F. von Beginn weg offenlegte, hatte Anderau mit ihr über die Vorfälle gesprochen und sie regelmässig über den Zustand ihres Vaters informiert, bevor sie sich an unsere Zeitung gewandt hatte. Die beiden hatten sich gut verstanden. Warum also der Gang an die Öffentlichkeit?

«Ich bin alleinerziehende Mutter einer achtjährigen Tochter, lebe im Kanton Solothurn, bin vor kurzem umgezogen und habe einen neuen Job, bei dem ich zu unregelmässigen Zeiten arbeite», sagt Andrea F. Zwei Drittel der Pflegekosten ihres Vaters, also 6500 Franken pro Monat, zahle sie selber. «Ich muss mich darauf verlassen können, dass sich das Pflegezentrum Luegeten gut um meinen Vater kümmert», sagt F.

«Aber ich habe das Vertrauen verloren.»

Ihr Vater habe unnötig gelitten. «Was wäre passiert, wenn ich nachgegeben hätte und mein Vater nicht ins Spital eingewiesen worden wäre?», sagt sie. Sie hinterfrage nun alles. «Hätte das Pflegezentrum an dem Montag, als mein Vater gestürzt ist, auch angerufen, wenn nicht zufälligerweise mein Onkel auf Besuch gewesen wäre? Wenn sie mit Corona so fahrlässig umgehen, womit denn noch? War das mit meinem Vater ein Einzelfall? Was ist mit Bewohnern, die keine Angehörigen haben, welche sich für sie einsetzen?»

Die Demenzabteilung im Pflegezentrum Luegeten. Bild: Pflegezentrum Luegeten

«Keine Schmerzanzeichen erkennbar»

«Ich kann nachvollziehen, wie sich Frau F. fühlt», sagt Luegeten-Geschäftsführer Roman Anderau. «Es ist nicht schön, einen Menschen, den man mag, in einem solchen Zustand zu sehen.» Es sei auch bedenklich, dass die Luegeten nicht erkannt habe, dass Herr F. an Corona erkrankt sei. «Das hat uns auch sehr betroffen gemacht, wobei ich nicht von Fahrlässigkeit reden würde. Es gab, abgesehen vom Fieber, keine Symptome, die auf Covid-19 hingewiesen hätten.» Das Virus habe sich im Pflegezentrum nicht verbreitet, sagt Anderau. Und das Personal teste nun wieder jede Person, die Fieber hat.

Im Fall von Herrn F. wurde aber nicht nur der Corona-Infekt übersehen. Er hatte auch einen bakteriellen Infekt und die Herpesblasen wurden fälschlicherweise als Allergie gedeutet. Über Details aus der Krankenakte darf das Pflegezentrum Luegeten keine Auskunft geben, sagt Anderau. Nur so viel: «Wir haben dem Heimarzt unter anderem Fotos der Blasen in Herrn F.s Mund gezeigt und den Verdacht geäussert, dass er allergisch auf die Schmerzmedikamente reagiert. Der Arzt konnte dies nachvollziehen.» Die Fehleinschätzung wäre gemäss Anderau spätestens bei der nächsten Arztvisite festgestellt worden. Also am Montag; einen Tag, nachdem Herr F. ins Spital eingewiesen worden war.

Was ist mit den Schmerzen, die Herr F. hatte, als seine Tochter ihn besuchte? «Wir gehen nicht davon aus, dass Herr F. Schmerzen hatte», sagt Roman Anderau. Er sei ruhig in seinem Bett gelegen und habe geschlafen, bis seine Tochter gekommen sei.

«Es waren keine Schmerzanzeichen erkennbar.»

Im wachen Zustand sei Herr F. aber agil, unentspannt, fast nervös. Eine von vielen Auswirkungen der Demenz. Das habe Andrea F. wohl den Eindruck vermittelt, ihrem Vater sei unwohl. Ebenso sei es üblich, dass Demenzpatienten das Essen verweigern. Darum hatte Herr F. stark an Gewicht verloren, wofür das Pflegepersonal entsprechende Massnahmen getroffen habe.

Pflegezentrum hat kein Interesse am Tod

Als Andrea F. ihren Vater ins Spital einliefern lassen wollte, riet ihr eine Pflegefachfrau davon ab. Aber F. beharrte darauf – zu Recht, wie ihr eine Ärztin bestätigt habe. Dazu sagt Roman Anderau: «Für uns ist klar: Wenn Angehörige verlangen, dass die betreffende Person ins Spital soll, dann kommt sie ins Spital.» Herr F.s Zustand habe aber gegen einen Transport und die damit verbundene Belastung gesprochen. Er war sehr schwach. Die Pflegefachfrau habe Andrea F. entsprechend beraten.

«Als Pflegezentrum verstehen wir uns als Begleiter auf dem letzten Lebensabschnitt. Es ist unsere Aufgabe, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern eine möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Das heisst: ihnen die Schmerzen zu nehmen und das Leben zu erleichtern. Wir pflegen, die Spitäler heilen. Das ist ein Unterschied», sagt Anderau und fügt an, die Wünsche der Bewohnenden stünden für das Pflegezentrum im Vordergrund, gestützt auf die Patientenverfügungen.

«Laut seiner Patientenverfügung wünscht Herr F. keine lebenserhaltenden Massnahmen.»

Es sei also eher sein Wunsch, schmerzfrei zu sterben, als alles daranzusetzen, ihn am Leben zu erhalten.

«Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir lassen niemanden leiden und sterben. Daran hätten wir auch aufgrund unseres Auftrags und Leitbilds kein Interesse. Aber wir behandeln die Ängste und Schmerzen, bis es so weit ist», sagt Anderau. «Und ob Herr F.s Lebensqualität nach seinem Spitalaufenthalt nun besser ist? Da bin ich mir unsicher.»

* Name geändert.

