Menzingen Reuiger Mann gesteht Strolchenfahrt mit gestohlenem Autoscooter In der Nacht auf Sonntag wurde an der Chilbi in Menzingen ein Autoscooter geklaut. Am Montag meldete sich der reuige Verursacher – er will für alle Kosten aufkommen. Martin Messmer 17.10.2022, 17.37 Uhr

Im Zickzackkurs fährt eine unbekannte Person mit einem gestohlenen Autoscooter die Gubelstrasse in Menzingen hinunter, es blinken Partylichter in der Dunkelheit, man hört im Hintergrund Gelächter und Stimmen, ohne jedoch Personen zu sehen: Auf Whatsapp kursiert derzeit ein verwackeltes Video, welches mutmasslich jene Strolchenfahrt zeigt, die sich in der Nacht zum Sonntag zwischen 23 und 9 Uhr in Menzingen zugetragen haben muss. In diesem Zeitraum nämlich wurde bei der Chilbi im Dorfzentrum von Menzingen ein 300 Kilogramm schwerer Autoscooter entwendet, der auf der Chilbibahn parkiert war.

Am Sonntagnachmittag publizierte die Zuger Polizei einen Zeugenaufruf zum Fall. Nicht nur Zeugen meldeten sich – der Mann, der mit dem Scooter gefahren ist, stellte sich am Montagnachmittag der Polizei. Judith Aklin von der Zuger Polizei sagte auf Anfrage: «Nach dem Vorfall am Wochenende sind mehrere Hinweise eingegangen und auch Namen genannt worden. Ein junger Mann hat sich am Montagmittag telefonisch auf der Einsatzleitzentrale gemeldet und gesagt, er sei mit dem Autoscooter gefahren, und versichert, dass er für den Schaden aufkommen werde.» Der geständige Scooterdieb habe sich reuig gezeigt, sagte Aklin weiter; weitere Angaben zum Mann machte sie nicht.

Die Ermittlungen laufen derweil weiter; konkret klärt die Polizei ab, ob weitere Personen beteiligt waren, wovon die Polizei ausgehe, denn: «Ein so schweres Gefährt kann man nicht alleine von der Bahn auf die Strasse befördern.»

Hier wurde der Autoscooter gestohlen. Bild: Zuger Polizei

Der gestohlene Scooter wiegt 300 Kilogramm. Unterhalb des Dorfzentrums wurde er bei der Gubelstrasse in einer Wiese stehen gelassen. Bild: Zuger Polizei

Pro Meter 26 Franken Sachschaden

Der exakte Sachschaden wird laut Aklin nun in einer Werkstatt ermittelt; dort wird auch abgeklärt, ob sich eine Reparatur am Fahrzeug überhaupt noch lohnt. In einer ersten Schätzung wurde der Schaden auf 8000 Franken beziffert. Demnach kostete die 300 Meter lange Strolchenfahrt pro Meter also mehr als 26 Franken.

Der gestohlene Scooter gehört einem Familienbetrieb aus Baden, der schon seit Jahren im Schaustellergeschäft tätig ist. Der Bahnbetreiber zeigte sich am Montag erleichtert, dass er nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Auf Anfrage sagte er:

«Schön, dass sich der Mann bei der Polizei gemeldet hat und dazu steht, dass er einen Seich gemacht hat. Sicher werden wir ihm unsere Kosten verrechnen, dafür muss jemand aufkommen.»

Zunächst nun wolle er einmal mit dem Schadensverursacher sprechen.

Der Sachschaden am Scooter wird auf 8000 Franken geschätzt. Bild: Zuger Polizei

Einen Fall wie jetzt in Menzingen mit einem gestohlenen Autoscooter habe er noch nie erlebt, sagte der Bahnbetreiber weiter. Vandalismus sei aber ein zunehmendes Problem:

«Es wird immer schlimmer mit Vandalen. Zum Beispiel werden unsere Dekorationslichter zusammengeschlagen, parkierte Autoscooter verschoben oder Kassenhäuschen versprayt. Das gab es früher so nicht.»

Chilbi-Chaoten stehlen immer wieder Autoscooter

Die Schaustellerfamilie aus Baden ist bei weitem nicht die einzige, die schon von Autoscootervandalen heimgesucht wurde. Im November 2016 stahlen Jugendliche einen Autoscooter an der Chilbi in Baar und fuhren damit einen Kilometer weit. Als Täter ermittelt wurden ein 18- und ein 19-Jähriger. Die Polizei kam ihnen aufgrund einer Täterbeschreibung auf die Spur. Der Betreiber sagte damals: «Ich habe in Italien einen neuen Scooter bestellt. Der kostet 7500 Euro – das war also kein Scherz, sondern ein Autodiebstahl. Das müssen Spinner gewesen sein.»

«Ein reines Saufgelage»

Auch in Bubikon ZH waren schon Chilbi-Chaoten unterwegs: Dort wurde im Herbst 2015 ebenfalls ein Putschi-Auto gestohlen, an diesem entstand Totalschaden in der Höhe von 6000 Franken. Vermutet wurde damals, dass übermässiger Alkoholkonsum dem Diebstahl voranging, wie eine Schaustellerin sagte: «Von wegen Chilbi, das war ein reines Saufgelage.»

Ein gleicher Diebstahl geschah 2010 im glarnerischen Niederurnen, wo schliesslich Passanten an einem Sonntagmorgen einen gestohlenen Autoscooter auf einem Parkplatz vorfanden.

Derweil neigt sich die Chilbi-Saison im Kanton Zug langsam dem Ende zu. Abgesehen vom Fall in Menzingen, gab es für die Zuger Polizei an den bisherigen Chilbis keine weiteren nennenswerten Einsätze, hiess es auf Anfrage bei der Medienstelle der Strafverfolgungsbehörden weiter.

