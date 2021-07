Menzingen Kibag Kies Edlibach AG wird wieder durch die Stiftung Natur & Wirtschaft ausgezeichnet Die wurde für die naturnahe Gestaltung ihrer Abbaustelle Bethlehem in Menzingen mit dem Label der Stiftung Natur & Wirtschaft gewürdigt. 13.07.2021, 14.00 Uhr

(haz) Bereits im Jahr 2006 erhielt die Kibag Kies Edlibach AG das Label der Stiftung Natur & Wirtschaft. Bei der Rezertifizierung Anfang Juli 2021 konnte das Label laut Medienmitteilung der Stiftung ohne Vorbehalte wieder verliehen werden.

Die naturnahen Flächen auf dem Areal der Abbaustelle Bethlehem in Menzingen setzen sich aus einer Vielzahl von kiesgrubentypischen Lebensräumen zusammen: Ruderalflächen, Magerwiesen, Temporärgewässer, Kleinstrukturen wie Ast- und Steinhaufen und Pioniergehölzen. Die Habitate werden beispielsweise von der gefährdeten Gelbbauchunke besiedelt und Vogelarten wie Flussregenpfeiffer, Uferschwalbe und Turmfalke finden Nistplätze.

Diese Turopolje-Schweine leben in der Kiesgrube Edlibach. Bild: PD

Das Areal ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Kiesgruben und Steinbrüche der Natur grosse Chancen bieten. Typische Pflanzen- und Tierarten, welche eigentlich in Flussauen leben würden, besiedeln als Pionierarten die offenen Abbaustellen. Da bei uns die meisten Flussläufe künstlich begradigt worden sind, bilden die Abbaustellen wichtige Ersatzstandorte für diese verschwundenen Auenlandschaften.

Einsatz für mehr Natur vor Ihrer Tür

Die Stiftung Natur & Wirtschaft fördert gemäss Medienmitteilung die naturnahe Planung und Gestaltung von Firmenarealen, Wohnsiedlungen, Schulanlagen, Kiesabbaustellen und Privatgärten Sie zeichnet vorbildliche Areale mit einem national anerkannten Label aus und unterstützt Interessierte bei der Planung und Realisierung ihres naturnahen Areals. Über 500 Institutionen aus allen Branchen sind aktuell zertifiziert. Das ergibt eine Naturfläche von rund 40 Millionen Quadratmetern.

Hotspot der Biodiversität

Naturnah gestaltete Areale sind von grosser Wichtigkeit für die einheimische Biodiversität. Viele der ausgezeichneten Flächen sind wahre Hotspots der Artenvielfalt, heisst es in der Mitteilung weiter. So sind beispielsweise sämtliche bedrohten Amphibienarten der Schweiz auf den zertifizierten Arealen zu finden. Auch die Mitarbeitenden, die Anwohnerinnen und die Kinder profitieren von einem belebten, naturnah gestalteten Aussenraum. Ein Blick ins Grüne oder ein Spaziergang in der Natur sorgt für positivere Stimmung, entspannt, verbessert die Lern- und Gedächtnisleistung und macht leistungsfähiger.