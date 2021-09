Menzingen: Werkhofchef wird nach 30 Jahren Dienst pensioniert

Menzingen Nach 30 Jahren Winterdienst freut er sich, dass er den Schnee nun geniessen kann 30 Jahre lang arbeitete Daniel Etter beim Werkhof in Menzingen. 28 davon als Chef. Während dieser Zeit hat sich vieles verändert. So führte der 62-Jährige den Werkdienst mit dem neuen Öki- und Werkhof 2016 in eine neue Ära. Carmen Rogenmoser 13.09.2021, 14.00 Uhr

Werkhofchef Daniel Etter geht nach 30 Jahren in Pension.

Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 9. September 2021)

Daniel Etter, der von allen nur Dani genannt wird, sitzt auf dem einfachen Stuhl im schlichten Gemeinschaftsraum des Werkhofs in Menzingen. Es ist sein Reich. Hier hat er die letzten fünf Jahre gearbeitet. Er hat auch seinen Teil zur Planung und Entwicklung des Werk- und Ökihofs beigetragen. «Es ist – wie ich finde – der schönste Werk- und Ökihof im ganzen Kanton», sagt er und lächelt schelmisch. Bald wird er seinen Platz am Tisch räumen. Dani Etter wird Ende September pensioniert. Fast auf den Tag genau 30 Jahre nachdem er angestellt wurde, 28 Jahre davon als Leiter.

«Ich freue mich vor allem auf einen ruhigen Winter», sagt der 62-Jährige. Einen Winter ohne Winterdienst, ohne Pikett, ohne Aufstehen mitten in der Nacht, ohne die umfangreiche Vorbereitung und die Ungewissheit, ob es wohl viel Schnee gibt oder nicht. Er wolle den Winter zum ersten Mal seit 30 Jahren ohne diesen Druck geniessen können – insbesondere beim Langlaufen.

«Ich bin ein Naturmensch und verbringe viel Zeit draussen», sagt er über sich selber. Das gilt auch für die Arbeit. Trotz der Chefposition hatte er immer noch die Gelegenheit, mitanzupacken. «Die Büroarbeit hat sich in all den Jahren schon sehr verändert», gibt er zu. Zu Beginn habe sie rund 5 Prozent der Aufgabe ausgemacht, heute etwa 60 Prozent:

«Ich kann mich gut daran erinnern, als der damalige Abteilungsleiter Fredy Scherrer mir einen alten PC vorbei gebracht hat und meinte, dass wir jetzt auch damit arbeiten sollen.»

Nach und nach habe er sich eingearbeitet.

Mehr als ein 08/15-Job

Dasselbe gilt für seine Funktion als Chef. Angefangen hat Etter 1991 als einfacher Werkhofmitarbeiter. Zuvor hat er eine Lehre als Landwirt gemacht, Erfahrungen im Hoch- und Tiefbau gesammelt und als Zimmermann und Schreiner gearbeitet. «Für den Werkhof ist es ein grosses Plus, wenn man ein Allrounder ist.» Zudem ist Dani Etter ein «Urmenzinger», wie er selber sagt. Auch das ist für ihn ein Vorteil bei diesem Job. Alle sieben Mitarbeiter des Werkhofs wohnen auch in Menzingen. «Einerseits sind die Wege kurz, etwa beim Pikettdienst und andererseits identifizieren sich die Angestellten so mehr mit der Gemeinde», führt der 62-Jährige aus. «Bei dieser Arbeit ist es wichtig, dass man nicht einfach um 17 Uhr den Schlüssel dreht und geht.»

Denn: «Als Werkdienst ist man ausgestellt, man ist ein Dienstleister für die Bevölkerung.» Das dürfe man nicht vergessen. Das zeige sich etwa beim Marktwesen. «Am Anfang hatten wir nur gerade 20 paar Tische und Bänke für Veranstaltungen, die wir vom Zivilschutz übernehmen konnte.» Heute stehen sogar selbstgezimmerte Marktstände im Lager des Werkhofs. Die Arbeit in der Öffentlichkeit ist nicht immer ganz einfach. «Man muss sich abgrenzen können», sagt Dani Etter. «Ich war selber nie gross im Publikum» und so habe er damit gut umgehen können.

Daniel Etter verlässt einen gut funktionierendes Team. Bild: Matthias Jurt (Menzingen, 9. September 2021)

Eine weitere Herausforderung, die Etter während seiner Karriere begleitet hat, war die politische Führung der Gemeinde:

«Je nachdem, wer das Sagen hat, kann es zu einem deutlichen Richtungswechsel kommen.»

Sehr zufrieden allerdings war er immer mit seinem Team. Zu dem gehört seit 11 Jahren auch Reto Schmuki, sein Nachfolger. «Wir haben uns die Arbeit schon die letzten zwei, drei Jahre etwas aufgeteilt. Für mich ist es ein Vorteil, dass wir eine interne Lösung gefunden haben», so Etter.

Vom Provisorium zum Vorzeige-Betrieb

Als Quantensprung für den Menzinger Werkdienst hingegen bezeichnet er die Fertigstellung des neuen Werk- und Ökihofs 2016. «Wir haben hier alles an einem Ort und die Abläufe zwischen den beiden Betrieben sind sauber getrennt.» Vorher mussten sich die Werkhofmitarbeiter 30 Jahre lang mit einem Provisorium abfinden. «Wir organisierten uns in einer alten Waschküche, hatten fünf Aussenlager. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das gegangen ist.»

Immer wieder müssen auch heute noch schnelle und vor allem individuelle Lösungen gefunden werden. «Etwa bei den vielen Gewittern in diesem Jahr. Da muss man rasch reagieren.» Als Chef sei es wichtig, ruhig zu bleiben: «Ich verfalle nicht so schnell in Panik, strahle Ruhe aus – auch wenn es in mir brodelt», wieder zeigt Etter sein schelmisches Lächeln. Aber das habe den Job auch ausgemacht: «Jedes Jahr ist anders, man weiss nie, was kommt.»

Die Vielfältigkeit, die ihn bei der Arbeit begeistert hatte – «ich bin gerne draussen, etwa bei der Strassenarbeit oder im Grünbereich, genauso gerne bin ich aber auch im Büro» – wird ihn auch im Ruhestand begleiten. Vor zwei Jahren hat er bei seinem Wohnblock den Hauswartsjob übernommen, zudem pflegt er mit seiner Lebenspartnerin einen grossen Garten. Und es bleibt mehr Zeit für den Sport. Etter ist begeisterter Biker, Läufer und eben Langläufer. Die Loipen kann er im kommenden Winter nun hoffentlich geniessen, ohne einen Gedanken ans Schneeräumen verschwenden zu müssen.