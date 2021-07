So sieht das neue Menzinger Alterszentrum Luegeten aus

Menzingen Lichtdurchflutet, schlicht und einladend: Die neue Luegeten kann sich sehen lassen Mitte August können die Bewohner des Alterszentrums ihr Provisorium verlassen und die neuen Räumlichkeiten beziehen. Damit neigt sich ein Bauprojekt, das mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, dem Ende zu. Carmen Rogenmoser 04.07.2021, 05.00 Uhr

Zahlreiche Interessierte folgten der Einladung der Luegeten AG zur Besichtigung. Verwaltungsratspräsident Jürg Brändli (stehend) begrüsste die Anwesenden.

Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Viel Platz, viel Helligkeit, noch fehlt die Lebendigkeit in den Räumen der Institution.

Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Satte und freundliche Farben sorgen für Freundlichkeit. Jürg Brändli (Mitte) führt Vertreter der Politik durch die Luegeten.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Der Zugang zum Aussenbereich ist auf vielfältige Weise möglich.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Jede Etage verfügt über einen eigenen Ess- und Aufenthaltsbereich.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Auch kleinere Rückzugsorte gibt es. Die Gemütlichkeit komme mit der Zeit, ist sich Jürg Brändli sicher.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Die Einzelzimmer sind schlicht gehalten und bieten Platz für persönliche Dinge.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Ein Badezimmer.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Im öffentlichen Restaurant dominiert der Baustoff Holz.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021) Der Aussenbereich des Restaurants sowie Aufenthalts- und Spaziermöglichkeiten für die Bewohner.



Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021)

Satte Farben, viel Holz, viel Platz: Die Räumlichkeiten des sanierten Pflegezentrums Luegeten in Menzingen sind modern und einladend. Sogenannte Einblickstage, die in der vergangenen Woche stattfanden, ermöglichten den Angehörigen, Gönnern und Sponsoren, aber auch Unternehmern und offiziellen Vertretern aus der Politik eine erste Begehung in den fertigen Gebäuden. So finden sich denn unter den Interessierten an jenem Vormittag neben den Gemeinderäten aus Menzingen und Neuheim als Vertreter der Aktionäre, auch der Kantonsarzt Rudolf Hauri sowie Landammann und Gesundheitsdirektor Martin Pfister.

Jürg Brändli, Verwaltungsratspräsident der Luegeten AG.

Bild: Maria Schmid

Noch wirkt alles sehr neu und etwas steril. Doch den Ausführungen von Verwaltungsratspräsident der Luegeten AG, Jürg Brändli folgend, kann man sich gut vorstellen, wie hier bald ein neuer Alltag stattfindet.

«Heute, kurz vor dem Einzug fühle ich Stolz, Freude aber auch Dankbarkeit»,

sagt er zur Begrüssung. «Nach gut drei Jahren intensiver Planungs- und Bauzeit dürfen die Bewohnenden bald in die neue alte Heimat zurückkehren.» Diese Zeit war in der Tat nicht ganz einfach: Neben eine Kündigungswelle im Frühling, wurde die Institution arg vom Coronavirus getroffen.

Auch baulich lief nicht alles reibungslos ab. Ende 2019 kam es zu einer mangelhaften Teillieferung von Beton. Die Zusatzkosten wurden zwar vom Materiallieferanten und der Versicherung getragen. Eine zeitliche Verzögerung bedeutet die Panne trotzdem.

Die Kosten konnten eingehalten werden

Das soll nun aber nicht im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr das Gelingen des Bauprojekts. Konkret besteht dieses aus einem Ersatzneubau und einer Nutzungsanpassung eines weiteren Gebäudeteils. 33 Millionen Franken wurden dafür veranschlagt, davon wurden 6 Millionen Franken für das Provisorium, in dem die Bewohner während der Bauzeit untergebracht waren, eingerechnet. Die Schlussabrechnung werde wohl in diesen Bereichen abschliessen, so Brändli.

Er leitet auch die Führung durch die verschiedenen Etagen des Neubaus. Es gibt 38 Einzelzimmer und 12 Doppelzimmer (in der Demenzabteilung), damit bleibt die Kapazität die gleiche wie vorher. Jedes Zimmer ist mit einem Badezimmer ausgestattet. Grosse Fenster lassen viel Tageslicht herein. Ein Bett sowie ein kleiner Tisch mit Stühlen und wenige Wandregale sind bereit. Durch persönliche Gegenstände können die Bewohner ihren Zimmern Gemütlichkeit verleihen. Auf jeder Etage gibt es einen eigenen Essbereich. Die rüstigen Senioren können ihre Mahlzeiten auf Wunsch aber auch im Restaurant im Erdgeschoss einnehmen. Zudem gibt es Aufenthaltsräume und Rückzugsorte, aber auch je ein Stationszimmer und Arbeitszimmer für die Pflegenden.

Die Demenzabteilung, eingerichtet im sanierten alten Gebäudetrakt, verfügt über 13 Plätze. Auch hier wurde auf die besonderen Bedürfnisse der künftigen Bewohner Rücksicht genommen. Sie sollen sich möglichst frei, aber doch in einem sicheren Umfeld bewegen können. Dazu gehört auch eine geschützte Gartenterrasse.

Die Etagen sind neben dem Treppenhaus über zwei Lifte erreichbar. Einer ist für die Bewohner und die Besucher gedacht, der andere für das Personal. «Man kommt sich nicht in die Quere und die Wege sind kurz gehalten», erklärt Brändli. Direkt unter dem Dach warten zudem eine besondere Einrichtungen auf. Hier gibt es ein grosszügiges Badezimmer mit einer grossen Badewanne. «Das ist sozusagen unsere Wellnessoase», erklärt der Verwaltungsratspräsident. Individualität, Wohlfühlen und Fitness, das wird in der Luegeten gross geschrieben. Dazu steht auch ein Fitnessraum zur Verfügung – inklusive unschlagbarem Blick auf die Menzinger Moränenhügel.

Eine Fotovoltaikanlage für den grossen Eigenverbrauch

Der einzigartigen Landschaft kann man sich beim Blick durch die zahlreichen Fenster nicht entziehen. Sie sind auch Teil des neuen Logos der Luegeten AG. Die Farben dieses Logos ziehen sich wiederum wie ein roter Faden durch die Räumlichkeiten: Grün, gelb, orange, rot und blau tauchen in verschiedenen Schattierungen immer wieder auf.

Stolz ist der Verwaltungsratspräsident auch auf die Fotovoltaikanlage auf dem Dach, die in Zusammenarbeit mit der Ägerital Energie AG realisiert wurde. 25 Einfamilienhäuser könnte sie mit Strom versorgen. 60 bis 80 Prozent werden voraussichtlich für den Eigenbedarf genutzt, der Rest wird ins Netz gespeist.

Einiges soll in der neuen Luegeten moderner werden. Das Restaurant, inklusive Gartensitzplatz ist öffentlich, zudem gibt es einen Mehrzweckraum, der auch für externe Privatanlässe reserviert werden kann.

«Es ist ein schönes Haus mit vielen Möglichkeiten»,

führt Roman Anderau aus. Er ist ab August der neue Geschäftsführer. In erster Linie wichtig sei, dass die Bewohnenden ankommen, sich einleben, auskennen und sicherfühlen können. Anschliessend könne dann auch das weitere Potenzial ausgenutzt werden.

Der Verwaltungsratspräsident Jürg Brändli wünscht sich nach der turbulenten Zeit einen Neuanfang für die Pflegeinstitution. Geschafft werden soll das neben Roman Andrau auch mit Robert Ribbers, der die Leitung Pflege und Betreuung ebenfalls ab August übernimmt. Und die Luegeten soll künftig wieder voll belegt sein – ein Unterfangen, das nicht ganz einfach sein wird, gibt es in Altersheimen im Zuge der Coronapandemie generell zu viele freie Betten.

Die bisherigen Bewohner, die ihren Umzug am 12. August antreten, wird das nicht gross betreffen. Sie werden in den Genuss einer schlichten aber modernen neuen Heimat kommen.