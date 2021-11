Drohender Liquiditätsengpass im Pflegezentrum Luegeten abgewendet

Menzingen Alterszentrum Luegeten kann drohenden Liquiditätsengpass abwenden Die Coronapandemie brachte die Trägerschaft des Pflegezentrums in finanzielle Schwierigkeiten. Nun konnten die Verantwortlichen die Verhandlungen mit der Bank erfolgreich abschliessen. Eine Aktienkapitalerhöhung ist für kommendes Jahr vorgesehen. Auch im Personalbereich der Institution tut sich einiges. Rahel Hug Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Der Neubau des Pflegezentrums Luegeten wurde im Sommer bezogen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 17. November 2021)

Wie steht es um die finanzielle Situation der Luegeten AG, der Trägerschaft des Menzinger Pflegezentrums? Das mögen sich so manche im Vorfeld der Gemeindeversammlung vom 24. November fragen. Denn im Frühjahr hiess es, die Aktiengesellschaft brauche mehr Geld, in Zukunft könnte sich ein Liquiditätsengpass abzeichnen. An der letzten Gemeindeversammlung im Juni – die Gemeinde Menzingen ist Mehrheitsaktionärin – hiess es, im November werde man einen Antrag im Zusammenhang mit der Luegeten AG präsentieren. Der Blick in die Vorlage zeigt nun: Das Thema wird lediglich beim letzten Traktandum «Weitere Informationen aus dem Gemeinderat» erwähnt. Zudem hat die «Zuger Zeitung» erfahren, dass es bei der AG finanziell viel schlechter aussehe als zuletzt noch kommuniziert.

Andreas Etter, Menzinger Gemeindepräsident. Bild: Stefan Kaiser

Im Gespräch jedoch beteuern Verwaltungsratspräsident Jürg Brändli, Geschäftsführer Roman Anderau und Gemeindepräsident Andreas Etter: Prekär sei die Situation nicht, auch ein Konkurs stehe nicht bevor. Die bereits im Frühjahr angestrebte Aktienkapitalerhöhung von aktuell 3,5 Millionen auf 6 Millionen Franken ist nach wie vor geplant. «Wir wollen diesen Antrag sorgfältig vorbereiten, das muss Hand und Fuss haben», erklärt Andreas Etter. Die Aktionäre hätten die notwendigen Unterlagen spät erhalten, deshalb benötige man noch etwas mehr Zeit. Noch Ende November werden die Aktionäre zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu definieren. Im kommenden Juni soll dann die Gemeindeversammlung über einen Verpflichtungskredit entscheiden können. «Es handelt sich um eine sinnvolle Erhöhung», führt Etter aus. Das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Aktienkapital stimme mit dem nun bezogenen Neubau nicht mehr. Etter sagt:

«Es geht darum, die Luegeten AG für die Zukunft auf ein solides Fundament zu stellen.»

Dass dereinst eine Erhöhung nötig würde, wisse man schon länger, ergänzt Jürg Brändli. «Wir wollten aber nicht gleich kurz nach der Gründung der AG im Jahr 2015 eine Erhöhung vorschlagen.»

Blick ins Innere des Neubaus ein paar Wochen vor dem Umzug. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021)

Unabhängig von der Situation beim Aktienkapital musste der Verwaltungsrat mit der Geldgeberin, der Luzerner Kantonalbank, Möglichkeiten suchen, um das laufende operative Geschäft sichern zu können. Dies, um eben den erwähnten Liquiditätsengpass abzuwenden. Letztes Jahr schrieb die AG noch schwarze Zahlen. Dann kam der Januar 2021, der allen Beteiligten «noch immer tief in den Knochen steckt», wie es Jürg Brändli ausdrückt. Covid-19 hat das Pflegezentrum, das bis zum Bezug des Neubaus an der Luegetenstrasse im Sommer in einem Provisorium im Eu untergebracht war, hart getroffen. Das wirkte sich auf die Belegungszahlen aus und somit auf die Einnahmen, die massiv einbrachen. Brändli betont:

«Die Coronapandemie ist der Hauptgrund für die jetzige, nicht ganz einfache finanzielle Situation»

Dazu komme, dass potenzielle neue Bewohnerinnen und Bewohner verständlicherweise warten und nicht kurz vor dem Umzug in die Luegeten ziehen wollten. Die Auslastung war also besonders im Winter und im Frühjahr sehr tief. Genaue Zahlen, auch zur aktuellen Belegung, wollen die Verantwortlichen nicht nennen. In der Luegeten gibt es 62 Betten. Roman Anderau, Geschäftsführer seit Anfang August, sagt jedoch: «Wir dürfen optimistisch sein. Die Auslastung nimmt wieder zu, wir sind auf dem richtigen Weg.» Die Bezahlung der Löhne und die Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Der Eingang zum Menzinger Pflegezentrum. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021)

Die Verhandlungen mit der Luzerner Kantonalbank konnte man erfolgreich abschliessen, wie Jürg Brändli sagt. Teil des «Lösungspaketes» ist eine Rückzahlung der Hypothek bei der Zuger Kantonalbank aus freigewordenen Eigenmitteln sowie die Amortisation weiterer Kredite. Die Luegeten AG wird den Neubau unter Budget abschliessen können. «Die Bank glaubt an die Luegeten AG», erklärt Brändli und fügt an:

«Mit diesem Lösungspaket ist unsere Liquidität auch im Worst Case gesichert.»

Der Pavillon ist nach wie vor nicht verkauft

Jürg Brändli, Präsident des Verwaltungsrats. Bild: Maria Schmid

Der Pavillon, in dem die Bewohnenden während der Übergangszeit untergebracht waren, wartet noch immer auf einen Käufer oder eine Käuferin. Hat man beim Kauf des Provisoriums vor vier Jahren unterschätzt, dass ein Weiterverkauf schwierig werden könnte? Ist dieser Umstand mit ein Grund für die finanziellen Turbulenzen? Jürg Brändli sagt auf diese Fragen: «Die möglichen Erträge aus dem Verkauf des Pavillons wurden extra separiert vom operativen Geschäft einkalkuliert.» Das heisst: Auch wenn die Luegeten AG noch etwas länger als geplant auf dem Containerbau sitzen bleibt, gefährdet dies die Liquidität nicht. Man stehe im Gespräch mit Interessenten. Mit der Gemeinde Menzingen wurde vereinbart, dass der Pavillon bis Ende 2022 auf dem Areal im Eu stehen bleiben kann. Denkbar sei für diese Zeit eine Zwischennutzung. «Es gibt bereits Ideen, spruchreif ist aber noch nichts», so der Verwaltungsratspräsident.

An der Gemeindeversammlung von kommender Woche will Gemeindepräsident Andreas Etter das Vorgehen zur Aktienkapitalerhöhung der Luegeten AG erläutern und er hofft, dass dann mit der Erhöhung im kommenden Jahr in finanzieller Hinsicht langsam Ruhe einkehrt.

Erneute Kündigungen im September und Oktober

Das gilt auch für die personelle Situation im Pflegezentrum. Im vergangenen Februar machten Angestellte der Luegeten in unserer Zeitung ihrem Unmut Luft. Sie beklagten eine «grössere Krise», zwischen September 2020 und Januar 2021 kam es zu neun Kündigungen, darunter mehrere Kadermitglieder. Auch nach dem Umzug und dem Antritt des neuen Geschäftsführers Roman Anderau im August scheint noch keine Ruhe eingekehrt. Wie die «Zuger Zeitung» von Pflegeangestellten vernommen hat, habe sich das Arbeitsklima eher wieder verschlechtert. Im September und Oktober seien sechs Kündigungen eingegangen. Roman Anderau bestätigt die Abgänge. Er betont aber:

«Wenn eine Institution neue Strukturen einführt, dann gehört es dazu, dass es rumpelt.»

Anderau hat im August die Geschäftsleitung übernommen, nachdem der Betrieb seit Januar von einem Interims-Leiter geführt wurde. Zuvor hatte der langjährige Geschäftsleiter die Luegeten per Ende 2020 verlassen.

Veränderungsprozesse benötigten Zeit und es sei nicht zu verhindern, dass es einzelne unzufriedene Mitarbeitende gebe, ergänzt Anderau. «Die Erwartungen an die neue Führung waren sehr hoch. Allen Ansprüchen gerecht zu werden, das ist kaum möglich.» Zu reden gab und gibt unter den Mitarbeitenden beispielsweise, dass den meisten Stationsleitungen die Funktion gekündigt wurde – obwohl sie teilweise schon Jahre in dieser gearbeitet hatten. «Eine Reduktion der Teamleitungen war aufgrund der betrieblichen Logik nötig», führt Anderau aus. In diesem Zusammenhang habe man sehr viele Gespräche geführt, sogar eine Arbeitsgruppe gegründet. «Und alle erhielten die Chance, sich auf die neuen Stellen zu bewerben.»

Das Restaurant in der neuen Luegeten. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 2. Juli 2021)

Weitere Kritikpunkte sind der Pausenraum, der personalunfreundlich sei, zudem werde auf die Busverbindungen keine Rücksicht mehr genommen und die Mitarbeitenden dürften sich im Restaurant nicht zeigen. Zum Pausenraum sagt Roman Anderau, man sei daran, diesen gemütlicher einzurichten. Es sei aufgefallen, dass Mitarbeitende ohne entsprechende Abmachungen die Arbeit früher gestartet oder später verlassen hätten, was nicht mehr akzeptiert werde. Per 1. Januar strebe die Institution eine Harmonisierung aller Dienste an, auch dazu werde man die Belegschaft noch einmal anhören. Im Gastro-Bereich liegt die Herausforderung bei den aktuellen Coronaregeln, sprich der Zertifikatspflicht. «Bis zehn Uhr können die Mitarbeitenden das Restaurant als Betriebskantine nutzen, danach wird gelüftet und wir öffnen für die Besuchenden.» Corona mache vieles umständlicher, auch hier könne man es nicht allen recht machen, aber der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Angestellten sei das Wichtigste.

Pflege und Betreuung sind stets sichergestellt

Für den Geschäftsleiter steht fest:

«Es gibt noch viel zu tun, dieser Veränderungsprozess braucht Zeit. Natürlich gibt es noch immer Altlasten, an denen wir arbeiten müssen.»

Die Negativschlagzeilen hätten sicher nicht geholfen. Anderau will festgehalten haben: «Das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner steht an oberster Stelle.» Eine optimale Pflege und Betreuung seien stets sichergestellt: «Klar, die Situation ist angespannt. Aber wir erhalten auf ausgeschriebene Stellen immerhin mehr als nur jeweils eine Bewerbung.» Einen Teil der offenen Stellen habe man bereits besetzen können. «Und wir haben ein starkes Team.»