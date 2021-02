Menzingen Nach jahrelangen Verhandlungen: Die Sanierung des Schulhauses Finstersee wird konkret Das bestehende Gebäude wird erneuert, ein neuer Mehrzweckraum gebaut. Das Baugesuch für das 2,72 Millionen Franken teure Projekt liegt jetzt auf. Der Baustart ist für den kommenden Sommer vorgesehen. Carmen Rogenmoser 02.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Modell des sanierten Schulgebäudes und des neuen Mehrzweckbaus, plus gedeckten Aussenplatz. Visualisierung: PD

Ein modernes eigenes Primarschulhaus, davon träumen die Finsterseer Schülerinnen und Schüler schon lange. Nun liegt das Baugesuch für die Sanierung des bestehenden Baus und den Neubau eines Mehrzweckraums bei der Gemeindeverwaltung Menzingen auf. Das eingereichte Projekt wurde zusammen mit dem Menzinger Architekten Roland Kälin ausgearbeitet, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Schulräume werden den aktuellen Bedürfnissen des Lehrplans 21 angepasst und teilweise vergrössert.

Durch den Einbau eines Lifts wird das Schulhaus barrierefrei zugänglich. Mit der Fotovoltaikanlage auf dem Dach leiste die Gemeinde zudem einen Beitrag zu einer klimaneutralen Energiepolitik, ist weiter zu erfahren. Gemeindepräsident Andreas Etter ergänzt:

«Zusätzlich zu Räumen, wie etwa einem Material- und Kopierzimmer stehen dann ein Schulzimmer, ein Fachzimmer und zwei Gruppenräume zur Verfügung. Der Werkraum wird vergrössert.»

Der Mehrzweckraum bietet Platz für Veranstaltungen von rund 80 Personen. Es wird auch einen gedeckten Aussenplatz geben.

2,72 Millionen Franken wird das Projekt kosten. Gesprochen wurde dieser Kredit in Etappen. Im November 2019 wurden vom Souverän 2 Millionen Franken genehmigt. Im November 2020 beantragte der Gemeinderat einen Zusatzkredit in der Höhe von 240'000 Franken. An der entsprechenden Gemeindeversammlung gab es einen Antrag aus dem Plenum, dass zusätzlich 480'000 Franken für einen Neubau des Mehrzweckgebäudes gesprochen werden. Und so kam es.

Von der geplanten Schliessung zur Sanierung

Bis hierhin war es ein langer Weg, einige Umwege inklusive. 2014 nämlich schlug der damalige Gemeinderat vor, das Schulhaus im Menzinger Weiler zu schliessen. Zu tief sei die Schülerzahl, zu teuer die notwendige Sanierung. In Finstersee absolvieren die Kinder die erste bis vierte Klasse. Durchschnittlich 16 Schüler umfasst die eine Klasse. Den Kindergarten, die fünfte und sechste Klasse sowie die Oberstufe besuchen die Kinder in Menzingen. Heftiger Widerstand regte sich in der Bevölkerung. Die Schule habe einen identitätsstiftenden Charakter, lautete eines der Hauptargumenten für den Erhalt. So kam es zu neuen Vorlagen und einem Mitwirkungsverfahren. 2018 schliesslich hat sich die Bevölkerung an der Urne endgültig für das Kleinschulhaus ausgesprochen.

Das gegenwärtige Schulgebäude wird endlich saniert.





Maria Schmid (Finstersee, 26. November 2019)

Die Finsterseer setzten sich von Anfang an dafür ein, dass das Schulhaus bestehen bleibt, was nun Realität wird. Der Kreis schliesst sich damit also. Diese Vereinfachung lässt Gemeindepräsident Andreas Etter so aber nicht gelten: «Nein, gar nicht. In 2014 wollte man die Schule schliessen und einige Jahre davor wurden die geplanten Sanierungen nicht durchgeführt. Erst nach der Zustimmung an der gemeindlichen Abstimmung über den Erhalt der Schule in 2018 und der dann in 2018 in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie kam das Projekt ‹Schulhaus Finstersee› ins Rollen.»

Somit könne gesagt werden, dass dank der Zustimmung an den Gemeindeversammlungen vom Planungsstart bis zum Baubeginn rund zweieinhalb Jahre vergingen. Etter sagt:

«Dank der Verzögerung kann zudem sichergestellt werden, dass die Schulräumlichkeiten den Anforderungen des Lehrplans 21 vollumfänglich entsprechen.»

Der ganze Prozess war für den Gemeinderat aber auch eine Erfahrung. Auf die Frage, ob aus heutiger Sicht etwas anders gemacht würde, sagt Andreas Etter: «Die Wünsche der einzelnen Anspruchsgruppen hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen früher aufzeigen.» Mit der Sanierung und dem behindertengerechten Umbau des Schulhauses und dem weiteren Bestand der Schule sei der Gemeinderat absolut zufrieden und auch überzeugt, «damit einen wichtigen Schritt für Finstersee und dessen Entwicklung beitragen zu können.» Die Gemeinde Menzingen stehe seit je für Bildung.

Der Baustart ist für den Sommer 2021 vorgesehen. «Wir gehen davon aus, dass wir per Schuljahrbeginn 2022/2023 das sanierte Schulhaus in Betrieb nehmen können», sagt Etter. Aus heutiger Sicht werden die Schüler und Schülerinnen während der Bauphase im ehemaligen Kurhaus «Luegisland» unterrichtet.