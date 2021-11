Menzingen Sanierung Schulhaus Finstersee: Baustart im Frühjahr 2022 Anfang September 2021 hat der Gemeinderat die Bevölkerung informiert, dass der Start der Sanierung des Schulhauses Finstersee aufgrund der Kostenprognose verschoben werden muss. Inzwischen hat der Gemeinderat nach Lösungen gesucht. 04.11.2021, 14.28 Uhr

Ursprünglich war der Start der Sanierungsarbeiten des Schulhauseses Finstersee per Juli 2021 geplant. Unter anderem aufgrund der erhöhten Baumaterialienpreise kam es zu Verzögerungen. In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat laut Mitteilung der Einwohnergemeinde zusammen mit dem Architekten Roland Kälin verschiedene Optionen geprüft. So wurden beispielsweise Optimierungen in Sachen der Materialisierung oder der technischen Ausführung gesucht und gefunden. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die getroffenen Massnahmen zu einer erfolgreichen Sanierung des Schulhauses Finstersee führen werden. Der Baustart erfolgt im Frühjahr 2022. Anfang November hat der Gemeinderat die ersten Arbeiten vergeben. Weitere Ausschreibungen folgen in nächster Zeit, heisst es in der Mitteilung weiter.