Menzingen: Turnerchränzli begeisterte

MENZINGEN Tunerchränzli begeisterte das Publikum Dank einer vielfältigen Show des STV Menzingens herrschte beim Publikum beste Laune. Hansruedi Hürlimann 22.11.2021, 05.00 Uhr

Am Turnerchränzli in Menzingen zeigten die Sportlerinnen und Sportler akrobatische Einlagen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen 20. November 2021)

Petra Strickler-Joller zeigte sich als Präsidentin des STV Menzingens erfreut darüber, dass das Chränzli am Samstag endlich wieder stattfinden und die Turnerinnen und Turner zeigen konnten, worauf sie sich lange vorbereitet hatten.

Die ersten sechs Darbietungen bestritt der Nachwuchs, beginnend mit den Mädchen und Buben des Kinderturnens. Weiter ging es mit den Mädchen- und Knabenriegen, gefolgt vom Jugimix bis hin zum Geräteturnen. Die Betreuer und Betreuerinnen hatten keinen Aufwand gescheut, dem Publikum die Vielfalt der turnerischen Möglichkeiten altersgerecht aufzuzeigen.

Turnerinnen und Turner boten viel Show

Der Name Turnerchränzli in der Verkleinerungsform trifft das, was auf der Bühne geboten wurde, nur bedingt. Richtigerweise müsste man das Gebotene wohl als eine breite Palette von Bewegungsabläufen bezeichnen, die showartig aufbereitet wurden und von den tänzerischen über turnerische bis hin zu akrobatischen Elementen alles umfassten. Hinzu kamen die Kostüme sowie die Licht- und Toneffekte, die den Showcharakter zusätzlich unterstrichen. Dazu gehörten auch Elemente mit bekannten Figuren wie zum Beispiel Piraten.

Im zweiten Teil nach der Pause kamen die Mitglieder der Frauen-, Damen- und Männerriege zum Zug. Bei allen Gruppen war eine durchdachte Choreografie mit einer eingespielten Koordination zu beobachten. Besonders beeindruckend war in dieser Hinsicht der Schlussauftritt der Aktiven, die dazu nicht nur die Bühne bespielten, sondern gleichzeitig in der Saalmitte agierten.

Eine stolze Vereinspräsidentin

Dario Weiss und Louis Hegglin sorgten dafür, dass im Programmablauf wegen der Umstellungen auf der Bühne keine Lücken entstanden. Sie überbrückten als Moderatoren mit Humor und Slapstick die Intervalle zwischen den einzelnen Darbietungen. Das als Faltblatt gestaltete Programm ermöglichte den Besuchern nicht nur einen Überblick über die verschiedenen Riegen mit ihren verantwortlichen Leitungsteams, sondern zeigte auch das vielfältige Angebot an Turnstunden für alle Altersstufen auf.

Für Präsidentin Petra Strickler-Joller ist der STV Menzingen denn auch einer der markanten Vereine in der Gemeinde, und sie ist stolz auf «die Bodenständigkeit, Hilfsbereitschaft und Flexibilität der Mitglieder», wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.