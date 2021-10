Sanierung Schulhaus Finstersee hat erneut Verzögerung

Menzingen Wegen teurerer Rohstoffe stocken die Pläne zur Sanierung des Schulhauses Finstersee Nach jahrelangen Verhandlungen sollte der Baustart im Sommer endlich glücken. Nun kommt es aber erneut zu Verzögerungen – wie weitreichend jene sind, ist noch unklar. Vanessa Varisco 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die Verhandlungen um das Schulhaus Finstersee ziehen sich schon Jahre hin. Wegen teurerer Rohstoffe kommt es zu weiterer Verzögerung. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 13. Oktober 2021)

Eigentlich war geplant, dass der Baustart für die Sanierung des Schulhaus Finstersee auf Juli 2021 fällt. Die Bewilligung ist zwar erteilt, aber: Gebaut wird noch nicht. Während die Mitteilung der Gemeinde von Anfang September viel Raum für Interpretation liess, da darin lediglich zu lesen war, der Baustart verzögere sich wegen Kostenprognosen, zeichnet Gemeinderat Herbert Keiser (parteilos) auf unsere Nachfrage ein klareres Bild. «Der Grund für die Verzögerung ist eine massive Preiserhöhung bei den Rohstoffen», erklärt er.

Gemeint sind Rohstoffe wie Holz, Kunststoffe und so weiter. Keiser betont, dass die Sanierung des Schulhauses Finstersee im Investitionsplan der Gemeinde aufgeführt sei und die andere Investitionen nicht der Grund der Verzögerung darstellten. «Wir haben ja den klaren Auftrag, das Sanierungsprojekt Schulhaus Finstersee umzusetzen», beschreibt er. Genehmigt hatte die Gemeindeversammlung einen Kredit über 2,72 Millionen Franken.



Der Gemeinderat prüfe nun zusammen mit dem Architekten Roland Kälin die verschiedenen Optionen. Dazu zählen die Materialisierung, technische Ausführungen sowie Unternehmervarianten. Zur Finanzierung ergänzt Herbert Keiser: «Wir wollen ohne einen Zusatzkredit starten.» Genaueres könne man derzeit noch nicht sagen. Anfang November 2021 werde das weitere Vorgehen kommuniziert.

Preiserhöhung war dieses Jahr in der ganzen Zentralschweiz spürbar

Dass Rohstoffe teurer geworden sind, ist aus internationaler Presse bekannt. Doch wie sieht es auf regionaler Ebene aus? Kurt A. Zurfluh weiss mehr darüber. Er ist Geschäftsführer der zentralschweizerischen Baumeisterverbände Luzern/Uri/Schwyz/Unterwalden/Zug. Zum lokalen Trend sagt er: «Die Lieferengpässe wie aber auch die damit zusammenhängenden Preiserhöhungen sind in der Zentralschweiz und somit auch in Zug spürbar – wenn auch nicht mehr so stark wie in den Monaten Mai bis August.»

Wie viel teurer die Rohstoffe geworden sind, ist aus einer Tabelle ersichtlich, die Kurt Zurfluh zur Erklärung anfügt. Seit Anfang des Jahres bis zum August ist etwa der Preis für Bewehrungsstahl – Armierungseisen also – um 48 Prozent gestiegen, Kanalröhren aus Kunststoff sind um fast 40 Prozent teurer und Schalungsträger – Träger aus Holz oder seltener Aluminium in I-Form – kosten sogar doppelt so viel.

Auch die Gründe für diese Teuerung kennt Zurfluh: «Die Coronakrise hat sicherlich einen Teil dazu beigetragen, da durch die Drosselung der Produktion die Lagerbestände zurückgefahren und aufgebraucht wurden.» Aber auch dass andere Kontinente hier sehr grosse Zukäufe gemacht hätten und somit den Markt «leergeräumt», sei für eine Materialverknappung verantwortlich. Das mündet schliesslich in einen Preisanstieg für verknappte Produkte. Für Bauunternehmen bedeute das, sie müssen Stand heute «teurer» einkaufen. Mit einer ähnlichen Folge, wie sie Herbert Keiser beschreibt: Schlussendlich müsse mit den betroffenen Bauherrschaften nach Lösungen gesucht werden, um diese «Teuerungsanstiege» auszugleichen, schildert der Geschäftsführer der zentralschweizerischen Baumeisterverbände.