Menzingen Zeugenaufruf nach Streifkollision zwischen Linienbus und Auto Bei der Lorzentobelbrücke stiessen ein Linienbus und ein Auto zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen. 26.03.2021, 19.59 Uhr

Oberhalb der Lorzentobelbrücke kam es aus noch unbekannten Gründen zur seitlichen Kollision mit einem Auto. Bild: Zuger Polizei

(dvm) In der Nähe der Lorzentobelbrücke bei Edlibach in der Gemeinde Menzingen ist es am Freitagnachmittag um 14.45 Uhr zu einer Streifkollision zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Das teilte die Zuger Polizei am Freitagabend mit. Der Bus der Linie 2 fuhr von Zug in Richtung Menzingen. Oberhalb der Lorzentobelbrücke kam es aus noch unbekannten Gründen zur seitlichen Kollision mit dem Auto eines 40-jährigen Lenkers, der in Richtung Zug unterwegs war.