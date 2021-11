Vereine/Verbände Rhönradriege: Mia Defuns wird zum zweiten Mal Vereinsmeisterin 26 Turnerinnen der Rhönradriege Satus Baar zeigten in der Dorfmatt Turnhalle ihr athletisches Können. Für Satus Baar: Alice Rickenbacher 10.11.2021, 18.08 Uhr

Morgens um 8.30 Uhr trafen sich die Turnerinnen der Kategorie «Gerade Level Basic» zum Einturnen. Bei den jüngsten Mitgliedern stieg bei Wettkampfbeginn um 9.15 Uhr die Aufregung merklich, die nach gezeigter Kür der Erleichterung und der Freude wich. Von den sieben Turnerinnen der Gruppe holte sich Elin Schwerzmann den ersten Platz.

Die Rhönrad-Athletinnen konnten nach einem Jahr coronabedingter Pause wieder alles geben bei der Vereinsmeisterschaft. Bild: PD

Unter Einhaltung des aktuellen Schutzkonzeptes wurde die Vereinsmeisterschaft gestaffelt durchgeführt. Anwesend waren ausschliesslich die Turnerinnen einer Kategorie, direkt gefolgt von der Rangverkündigung für die jeweilige Gruppe. Die Zuschauerzahl war beschränkt und es herrschte Zertifikats- und Maskenpflicht. Um möglichst alle Daumen drückenden Göttis, Gottis, Freundinnen und Grosseltern einzubeziehen, konnte der Anlass während des ganzen Tages zusätzlich via Livestream verfolgt werden. So konnten die Turnerinnen auf manche indirekte Unterstützung zählen.

Darbietungen in Gruppen

In den Genuss dieses mentalen Zuspruchs kamen sicher auch die vier Turnerinnen des Levels «Gerade Basic plus», die vor der Mittagspause ihre während des Jahres trainierten und zusätzlich erworbenen Fertigkeiten zeigen konnten. Die Goldmedaille in dieser Kategorie ging an Daisy Holz.

Nach der Mittagspause ging es weiter mit der Kategorie «Gerade Level 1». Sieben Mädchen traten gegeneinander an. Am Ende holte sich Nadine Kamm die höchste Punktzahl innerhalb der Gruppe. Wie in allen Kategorien ist auch hier der ästhetische und schwerelos anmutende Charakter der Darbietungen Resultat vieler Trainingsstunden.

In der technisch und kräftemässig anspruchsvollen Kategorie «Spirale» traten vier Turnerinnen an. Hier holte Moana Gasser die Goldmedaille.

Nervenkitzel wegen höheren Anforderungen

Bei den Fortgeschrittenen wurde in der Kategorie «Gerade Level 2 und 3» um den Titel als Vereinsmeisterin gekämpft. Auffallend war das gesteigerte Niveau im Vergleich zur vergangenen Vereinsmeisterschaft. Die höheren Anforderungen führten während der Vorführungen zu diesem und jenem Nervenkitzel und wurden von den Zuschauenden aufmerksam verfolgt. Zum zweiten Mal in Folge konnte Mia Defuns nach einem Wechselbad der Gefühle als Vereinsmeisterin den Pokal entgegennehmen.

Für alle Turnerinnen waren der tolle Applaus und vielseitige Zuspruch sicher eine besondere Motivation und ein Ansporn. Die peppige Show der fortgeschrittenen Turnerinnen und ihrer Trainerinnen bildete den krönenden Abschluss einer gelungenen Vereinsmeisterschaft 2021.