Leserbrief Mich befremdet das Demonstrieren auf diesem Niveau Zum Leserbrief «Massive Polizeiintervention», Ausgabe vom 20. Oktober 28.10.2021, 15.42 Uhr

Es ist müssig, über Ihren Artikel zu diskutieren. Es war eine nicht bewilligte Demonstration in Bern...Hätten Asylsuchende oder gewisse Ausländer beispielsweise über Sozialhilfe demonstriert und wären von der Polizei eingekesselt worden, wäre sicher Ihre Antwort darauf gewesen: Super, genau so muss die Polizei vorgehen, das darf nicht sein, was «die» da machen in unserer Schweiz. Die sollen die illegalen Demonstrationsbussen berappen!

Fakt ist, es herrscht eine Pandemie, die Situation ist so, wie sie ist, pandemiebedingt. Jeder kann sich überall einchecken in jedem Hotel, jedem Restaurant und kommt dabei zu einem Bett und zu einer warmen Mahlzeit. Alle über die Landesgrenze hinaus haben die gleichen Bedingungen, die 3G. Die offene Frage, die sich für mich stellt, ist: Wie ist es möglich, wöchentlich ein- bis zweimal von der Arbeit fern zu bleiben und auszufallen, um zu demonstrieren? Von irgendwo muss das Geld herkommen, um die Lohnlücken zu decken, die durch das Fernbleiben bei der Arbeit entstehen.

Eine andere Möglichkeit wäre, in die Grenzgebiete der Schweiz auszuwandern, nach Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien – oder über Europa hinaus, nach Australien, dort lebt die Bevölkerung seit bald neun Monaten im Lockdown. Vielleicht entsprechen Ihnen diese Covid-19-­Massnahmen besser als diejenigen der Schweiz.

Eine andere, noch bessere Variante wäre, einmal einen Tag lang auf einer Intensivstation zu verbringen, nur zu sehen und vor allem 24 Stunden lang auszuhalten, was da abgeht, welche Bedeutung es hat für unser Pflegefachpersonal. Dies auszuhalten ohne Wenn und Aber. Vielleicht plagen Sie danach auch schlaflose Nächte, weil Sie das Gesehene verarbeiten müssen und es kaum loswerden und von immer wiederkehrende Albträumen geplagt werden. Vielleicht erkennen Sie auch, was die Fachkräfte leisten, vielleicht realisieren Sie auch, weshalb immer mehr Fachpersonal deswegen aussteigt und dadurch weniger Betten besetzt werden können für an Covid-19 erkrankte Patienten, weil das Personal dazu fehlt. Deswegen werden unter anderem auch Massnahmen ergriffen. Um bei einem an Covid erkrankten Patienten einen Lagewechsel vorzunehmen, braucht es fünf bis sechs Pflegefachfrauen und -männer, und dieses eine Umlagern dauert bis zu 45 Minuten. Ich hoffe, dass Sie vielleicht danach erkennen, weshalb und warum diese Coronamassnahmen wichtig und gegeben sind. Wir jammern auf sehr hohem Niveau über die Massnahmen in der Schweiz. Sie müssten eigentlich gar nicht so weit gehen, um zu demonstrieren. Dies können sie auch in Ihrem Wohnkanton tun, denn alle Kantone arbeiten mit dem Bundesrat zusammen, und die Regierungen der Kantone müssen die Vorschläge zu den jeweiligen Vorschriften, Themen, die anstehen, bringen. Danach entscheidet das «Mehr» der Vorschläge der Regierungen, die dann vom Bundesrat ausgearbeitet und umgesetzt werden.

Mich befremdet das Demonstrieren deshalb, weil es auf einem Niveau passiert, das nicht mit Respekt, Respektlosigkeit dem «Gegenüber» oder der Regierung gegenüber basiert. Unsere Landesregierung zusammen mit den Regierungen der Kantone leistet Unglaubliches. Ich glaube, dass Sie die Tragweite der Pandemie erst erkennen, wenn Sie einen geliebten jungen Menschen an Covid-19 verlieren oder eine Tochter oder einen Sohn haben, der nach der Erkrankung noch an Long Covid leidet. Vielleicht informieren Sie sich auch einmal darüber.

Ich wünsche Ihnen viel Kraft, diese Pandemie zu überstehen, und hoffe für Sie, dass Sie nie einen geliebten Menschen durch diese Pandemie verlieren werden, weil es für denjenigen ein einsames Sterben wird, umgeben von Maschinen mit den Pflegefachleuten zusammen und nicht mit allen Angehörigen, die man gerne um sich haben und spüren möchte in dieser Zeit des Gehenmüssens. Dies zu verkraften, würde danach alles von Ihnen abverlangen und das Gedankenkarussell würde sich auch bei Ihnen drehen, falls bei Ihnen ein kleiner Funke Empathie vorhanden ist.

Judith Müller, Baar