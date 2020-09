Michael Elsener startet mit neuem Programm: Der verlorene Sohn ist zurück – besser denn je Der Zuger Comedian feierte mit seiner Solo-Show «Fake Me Happy» im Theater Casino ein gelungenes Liveprogramm-Comeback. Das sorgte für Standing Ovations. Haymo Empl 27.09.2020, 16.00 Uhr

Faszinierend, wie der Comedian es schafft, praktisch ohne Hilfsmittel Illusionen zu erzeugen. Es beginnt beim «Soundcheck»: Er sei in Bern gewesen, das Mikrofon sei noch auf Berndeutsch eingestellt, verkündete er zu Beginn todernst und lässt den imaginären Toningenieur Sandro am Regler herumdrehen. Passenderweise wird Sandro auf Berndeutsch zu «Sändu».

Dass der gebürtige Hünenberger das Imitieren von Dialekten und Stimmen geschickt beherrscht, ist so etwas wie das Markenzeichen von Michael Elsener. Dass dies aber nicht nur am Radio funktioniert, sondern auch live, ist indes vor allem seiner unglaublichen Präsenz zuzuschreiben. Bereits nach wenigen Sekunden wurde am Wochenende im Theater Casino Zug klar: Da steht jemand auf der Bühne, der sein Handwerk meisterlich beherrscht.

Raum für Projektionen

Michael Elsener schafft es, Identifikationsfelder für alle Generationen als «freie Flächen» für eigene Erkenntnisse zu schaffen. Er füllt diese «weissen Stellen» partiell und lässt genug Raum, dass der Zuschauer den Rest mit seinen eigenen Erfahrungen ergänzen kann. So entsteht beim Besuch des Programms für jeden eine individuelle Erkenntnis. Damit dies gelingt, bedient er sich Alltagssituationen mit grossem Identifikationspotenzial. Ein schönes Beispiel ist das unfreiwillige Zusammentreffen in einem Supermarkt mit der ehemaligen Französischlehrerin aus der Schulzeit: Selbstverständlich parliert diese auf Französisch und klar hat der Deutschschweizer-Ex-Schüler kaum Lust, in dieser Schulsprache zu antworten.

Ebenso wenig erstaunt es, dass in Elseners Programm Roger Schawinski seinen Wunschpartner Gott endlich im Studio hat, der arme Mann aber kaum zu Wort kommt. (Gott, nicht Roger Schawinski). Es geht aber im aktuellen Programm nicht nur um Unterhaltung. Elsener erklärt:

«Es ist in der heutigen Zeit immer schwieriger, zu unterscheiden, was Fake ist und was wahr ist.»

«Die Grenzen verschwimmen. Oft ist wahr, was eine Mehrheit als wahr betrachtet. Dies und unsere Flucht in Instagram- und Netflix-Scheinwelten bringe ich auf die Bühne. Ich mache dies mit allem, was mir zur Verfügung steht: mit vielen Parodien, mit Stand-ups, mit Figuren und Songs.»

Der 35-jährige gebürtige Zuger schafft es, in seinem Programm Themen wie beispielsweise «Mehr Schein als Sein» – quasi der rote Faden des Programms – direkt anzugehen und zu thematisieren, er tut dies intelligent, tiefgründig aber niemals unter der Gürtellinie.

Es sind Details wie der Einbezug des Publikums («Warum bist du heute hier?» – «Ich habe das Ticket in einem Wettbewerb gewonnen») welche die Statik wie sonst bei abendfüllenden durchgescripteten Shows üblich, durchbrechen und das Programm von Elsener bunt, lebendig und einzigartig machen.

Sorgsamer Umgang mit Sprache

Ist es Fluch oder Segen, in seiner Heimatstadt aufzutreten?

«Ich bin in Zug aufgewachsen. Die Leute, die in Zug im Saal sitzen, die treffe ich sonst auf dem Markt oder in der Migros.»

«Von daher ist das Verhältnis zum Zuger Publikum schon etwas persönlicher als sonst», erklärt Michael Elsener im Gespräch mit dieser Zeitung. Und: Es hat nicht nur den Anwesenden grossen Spass gemacht, den «verlorenen Sohn» wieder auf heimische Bühne zu sehen, sondern ihm ebenfalls: «Ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder vor Livepublikum aufzutreten.»

Faszinierend ist, wie Michael Elsener nicht nur mit Stimmen umgeht, sondern mit der Sprache an sich. Germanismen sind praktisch keine vorhanden. Je nach Kanton wird ein dialektspezifisches Vokabular eingebaut und Michael Elsener verleiht dadurch sowohl der imitierten Person als auch der jeweiligen Situation idiosynkratische Eigenheiten. Michael Elsener sollte also für «Fake Me Happy» nicht nur Comedy-Preise en masse erhalten, sondern einen speziellen Preis für den Erhalt des Schweizerdeutschen.

Nach 90 Minuten und zwei phänomenalen Zugaben – «Promis im Hammam» inklusive Bauchredner Kliby und vor allem Caroline, wobei wir hier auch gerade wieder bei «Erhalt des Schweizerdeutschen» wären, denn die beiden haben definitiv einen leicht angestaubten Thurgauerdialekt – und «was wäre, wenn das Leben rückwärts verlaufen würde», dann der wohlverdiente Schlussapplaus mit Standing Ovation.