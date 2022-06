Michael Elsener isst eine Riesenspinne

Q & A Wurde heute in New York «die Neutralität beerdigt»? Die Schweiz ist jetzt im UNO-Sicherheitsrat – das müssen Sie wissen

Die Eidgenossenschaft wird ab 2023 Mitglied im mächtigsten Gremium der Weltpolitik. Was wird sie dort genau tun? Muss die Schweizer Armee jetzt Blauhelmsoldaten stellen? Und wer sitzt eigentlich in New York für die Schweiz am Tisch? Die wichtigsten Fragen im Überblick.