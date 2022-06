Militär Spitalbataillon im Einsatztraining im Zuger Kantonsspital Im Rahmen des jährlichen Fortbildungsdienstes der Truppe absolviert das Spitalbataillon bis 5. Juli ein Einsatztraining im Zuger Kantonsspital. 30.06.2022, 05.00 Uhr

Rund 50 Spitalsoldaten arbeiten derzeit in verschiedenen Pflegeteams des Zuger Kantonsspitals mit. Mit diesem WK-Einsatz soll die Zusammenarbeit zwischen einem Spitalbataillon der Schweizer Armee und einem Spital für den Ernstfall trainiert werden, wie die Schweizer Armee in einer Mitteilung informiert. Die Soldaten werden zusätzlich zum üblichen Personal pro Schicht eingeteilt und mit der Infrastruktur sowie den Abläufen in einem Akutspital vertraut gemacht.