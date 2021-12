Der Zuger Stadtrat will den Zurlaubenhof definitiv kaufen

Millionenerwerb Definitiv: Der Zuger Stadtrat will den Zurlaubenhof kaufen Die ab dem 16. Jahrhundert entstandene Anlage soll unterhalten und erhalten bleiben. 07.12.2021, 10.00 Uhr

Der Zurlaubenhof ist von grosser historischer Bedeutung für Zug. Bild: Maria Schmid (12. November 2020)

Der Zurlaubenhof im Gebiet St. Michael soll an die Stadt Zug gehen. Die im Winter 2021 veröffentlichten Pläne der Eigentümerfamilie Bossard sollen nach dem Willen des Stadtrats umgesetzt werden, teilt dieser in einer Einladung zu einer Medienkonferenz mit: «Nach intensivem Austausch und Prüfung der Unterlagen hat der Stadtrat beschlossen, auf das faire Angebot einzugehen.» Weitere Details wird er am Donnerstag bekannt geben.