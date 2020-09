Millionenschaden und dutzende Geschädigte – zwei Betrugsfälle ziehen ihre Kreise in den Kanton Zug Die Spuren zweier mutmasslicher, schwerer Betrugsfälle führen aus dem Ausland nach Zug. Gleichzeitig warnt die Finanzmarktaufsicht vor so vielen Zuger Firmen wie noch nie. Was heisst das für das Image des Kantons Zug? Kilian Küttel 15.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stufen führen durch ein weiss verputztes Treppenhaus in die zweite Etage. Auf dem Laminatboden hat sich eine dicke Staubschicht angesammelt, die Schritte verursachen ein schabendes Geräusch. In einem Glaskabäuschen liegt ein Haufen Sperrgut, daneben ein schwarzer Güselsack, 110 Liter, die ganz billigen.

Hier, in einer Korporationsliegenschaft im Gewerbegebiet von Unterägeri, hat eine Firma ihren Sitz, die ins Visier der New Yorker Staatsanwaltschaft geraten ist. Der Unterägerer Global Trade Solutions AG wird eine Verwicklung in einen riesigen Betrugsskandal nachgesagt. Es geht um Kryptogeld, eine Firma in Panama und um 850 Millionen Dollar, die verschwunden sind. Und zwar von Bitfinex, einer Handelsplattform für Tether – nach Bitcoin eine der bekanntesten Kryptowährungen der Welt.

Geschäftsführer in Griechenland festgenommen

Tether ist ein sogenannter Stablecoin und gilt als weniger anfällig für Schwankungen als andere Kryptowährungen, da sie an den Dollar gekoppelt sein soll. Das ist möglich, weil die Währung über so viele Dollarreserven verfügen will, wie Tether im Umlauf sind.

Nur: Aus den Reserven der Tether-Handelsplattform Bitfinex sind 850 Millionen Dollar verschwunden, mutmasslich Kundengelder, mutmasslich wegen Betrugs. Deshalb hat die leitende New Yorker Staatsanwältin am 24. April 2019 eine Untersuchung eingeleitet. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Firma Crypto Capital aus Panama, welche die Bitfinex-Kundengelder verwaltet hat. Diese wiederum gab bis mindestens Juni 2019 an, der Global Trade Solutions AG zu gehören, der Firma aus Unterägeri.

Gemäss Medienberichten wurde der Crypto-Capital-Geschäftsführer im Herbst 2019 in Griechenland verhaftet. Der gleiche Mann ist Gesellschafter der Global Trade Solutions AG, Unterägeri. Als erstes Schweizer Medium berichtet das Westschweizer Investigativportal Gotham City über die Verstrickung der Zuger Firma: «Dieser Betrugsfall kommt zu einem Zeitpunkt, da die Schweiz sich weltweit als Referenz für virtuelle Währungen zu positionieren versucht, insbesondere übers Zuger Crypto-Valley.»

Finma warnt vor Global Trade Solutions AG

Stil und rötliche Fassade des dreistöckigen Gewerbebaus versprühen den zweifelhaften Charme der 80er-Jahre. In einem dunklen Gang im Innern reiht sich Holztür an Holztür. Auf kleinen Schildchen prangen die Namen der Firmen, die hier ihre Büros haben. «Global Trade Solutions AG» steht nirgends. Nicht an den Türen, nicht beim Eingang, nicht an einem der Briefkästen. Die Firma ist in Liquidation, nachdem das Zuger Kantonsgericht am 26. Februar dieses Jahres den Konkurs eröffnet hat.

Dem Entscheid des Einzelrichters war eine Untersuchung der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) vorausgegangen. Seit dem 27. Mai 2019 steht die Global Trade Solutions AG auf der Warnliste der Finma, als eine von 74 Unternehmen aus dem Kanton Zug (siehe Kasten). Alleine 2019 hat die Finma vor 17 Zuger Firmen gewarnt – so oft wie noch nie, seitdem die Aufsichtsbehörde 2009 aus der eidgenössischen Bankenkommission hervorgegangen ist.

Nach den Gründen für diese Häufung gefragt, schreibt die Finma-Medienstelle, sie erhalte jährlich mehrere hundert Hinweise. Auf der Warnliste würden sich auch einige Anbieter aus dem Kryptobereich befinden und man warne bereits seit einiger Zeit «vor unlauteren Aktivitäten» in diesem Bereich.

Zahl der Firmenanmeldungen steigt kontinuierlich Seit 2009 hat die Schweizer Finanzmarktaufsicht, kurz Finma, vor 947 Unternehmen gewarnt. 74 davon stammen aus dem Kanton Zug; also knapp 8 Prozent. Wie eine Datenauswertung unserer Zeitung zeigt, stieg die Zahl der Meldungen aus Zug von 2016 bis 2019 kontinuierlich an; im vergangenen Jahr landeten 17 Unternehmen auf der Warnliste der Firma. Dieses Jahr waren es bislang lediglich drei. Bevor die Finma ein Unternehmen auf ihre Warnliste setzt, hat sie Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeiten eingeleitet. So beim Verdacht, dass eine Gesellschaft Tätigkeiten auf dem Finanzmarkt anbietet, für die sie keine erforderliche Bewilligung besitzt. Das Blacklisting erfolgt dann, wenn die Finma ihre Untersuchung nicht abschliessen konnte, weil ein Unternehmen seiner Auskunftspflicht nicht nachgekommen ist oder falsche Angaben gemacht hat. Und: Wenn bei der Untersuchung Anzeichen festgestellt wurden, dass Anlegern Schaden droht. Ein Eintrag heisst allerdings nicht zwangsläufig, dass etwas Illegales vorgefallen ist.

Der Fall um Bitfinex und die Global Trade Solutions AG ist noch nicht abgeschlossen. Wie der Branchendienst Bloomberg schreibt, hat ein amerikanisches Berufungsgericht diesen Sommer den Einwand aus dem Bitfinex-Lager abgewiesen, wonach die New Yorker Justizbehörden für eine Untersuchung nicht zuständig seien. Seit Monaten weigert sich Bitfinex, den Behörden ihre Unternehmensdokumente zuzustellen.

Ehepaar verliert Ersparnisse an «Sparpiloten»

Unabhängig davon zieht ein zweiter Fall seine Kreise in den Kanton Zug. Auf der Anlegerplattform sparpiloten.ch haben mutmassliche Betrüger Kundinnen und Kunden mit hohen Zinsen für Festgeldanlagen bei europäischen Banken gelockt. Gemäss einem Bericht der deutschen Stiftung Warentest köderten die Betreiber von «Sparpiloten» ihre Opfer mit Zinssätzen von 6,9 Prozent. Das Problem: Die ahnungslosen Anleger glaubten zwar, ihr Geld auf ein Bankkonto einbezahlt zu haben, das auf ihren Namen lief. In Wahrheit aber ging es direkt an die Sparpiloten, die sich damit davonmachten. Am 4. August porträtierte die Sendung «Vorsicht Verbrechen» des deutschen Südwestrundfunks ein Ehepaar, das angibt, ihre gesamten Ersparnisse an sparpiloten.ch verloren zu haben: 130'000 Euro. Im Bericht ist die Rede von mindestens 25 Geschädigten und einem Millionenschaden.

Die Seite www.sparpiloten.ch ist nicht mehr aufrufbar, die Domain ist seit dem 9. Januar auf eine Adresse in Hamburg registriert. Laut Finanzmarktaufsicht steht hinter der Plattform die Elektronik Service AG, die seit Juni auf der Finma-Liste vermerkt ist. Zwar ist die Elektronik Service AG im St.Galler Handelsregister eingetragen, aber die Sparpiloten gaben an, von der Dammstrasse in Zug aus zu operieren.

Zuger will mit der Plattform nichts zu tun haben

Ebenso war bis April 2020 ein Mann im Verwaltungsrat, der in einer Zuger Gemeinde lebt; in einem Idyll des Kleinbürgertums mit zweistöckigen Reihenhäusern, penibel getrimmten Rasen und Stewis in den Vorgärten. Als unsere Zeitung den Zuger mit einigen Fragen zu den Sparpiloten kontaktiert, will er sich am Telefon nicht äussern. Stattdessen verweist er auf eine vorgefertigte Medienmitteilung. Darin schreibt er, sein Name sei missbraucht worden: «Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung zwischen der Website sparpiloten.ch und der Firma Elektronik Service AG sowie zu mir als Person. Ich bin entsetzt darüber, dass gewisse Kreise auf so dreiste Art und Weise Namen, Daten und seriöse Personen missbrauchen, um auf illegale Weise Profit zu erzielen.» Sobald er Kenntnis davon erhalten habe, hätte er einen Anwalt mit der «Ergreifung rechtlicher Schritte mandatiert». Die Zuger Staatsanwaltschaft bestätigt den Eingang einer Strafanzeige.

Ebenso hat der Mann kürzlich ein neues Projekt lanciert, das sich auf Branchenportalen schlechte Bewertungen eingefangen hat. Fragen dazu beantwortet er keine und kündigt an, man werde sich vor seinen Anwälten nicht mehr retten können, wenn man das neue Projekt mit den Sparpiloten in Verbindung bringe. Dieses neue Projekt steht seit August ebenfalls auf der Finma-Warnliste.

Zuger Finanzdirektor bleibt gelassen

Innert kurzer Zeit werden zwei mutmassliche Betrugsfälle bekannt, die ihre Kreise in den Kanton Zug ziehen. Die Finma warnt so oft wie nie vor Zuger Firmen, auch aus dem Kryptobereich. Muss sich der Finanzplatz um seinen Ruf sorgen? Auf Anfrage sagt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP): «Das glaube ich nicht. Der Grossteil der Unternehmen aus dem Kryptobereich besteht aus innovativen, hellen Köpfen, die an der Technik und den Geschäftsmodellen von morgen arbeiten.» Bei gut 33'000 Zuger Firmen gebe es unweigerlich schwarze Schafe – «proportional wohl nicht mehr als in anderen ähnlich grossen Wirtschaftszentren in demokratischen Rechtsstaaten». Zudem würden in der Schweiz die verfassungsmässigen Garantien der Niederlassungs- sowie der Handels- und Gewerbefreiheit gelten: «Die Regierung kann also nicht aussortieren, welche Unternehmen genehm sind und welche nicht.»