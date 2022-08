Globale Mindeststeuer macht Zugs Finanzdirektor Sorgen

Die OECD will global Steuerschlupflöcher stopfen. Eine Massnahme ist dabei eine flächendeckende Mindeststeuer für sehr grosse Unternehmen. Die Schweiz spürt massiven Druck, in dieser Sache vorwärtszumachen. An einer Veranstaltung im Zuger Theater Casino zeigten Personen aus Wirtschaft und der Politik, wie dies bis am 1. Januar 2023 zu schaffen ist.

Marco Morosoli 19.08.2022, 18.13 Uhr