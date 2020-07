Leserbrief «Mir ist es in Zug wohl wie dem Floh im Haferstroh» «Der schnelle Rückfall in die alten Muster», Ausgabe vom 26. Juni 19.07.2020, 15.24 Uhr

Am 25. Juni wurde im Kantonsrat in der ersten Lesung zur Änderung des Steuergesetzes betreffend Massnahmen zur Bewältigung des Covid-19 diskutiert. Danach soll unter anderem der Steuerfuss für drei Jahre um 2 Prozent gesenkt werden (der Korrektheit wegen erwähne ich auch noch die andern Punkte: dauerhafte Erhöhung der persönlichen Abzüge und dauerhafter Ausbau und Vereinfachung des Mietzinsabzugs).

Regierungsrat Heinz Tännler meinte an der Sitzung, man dürfe die Reichen nicht aussen vor lassen, diese litten auch mit Covid-19. Ja, die Aktienmärkte sind böse eingebrochen. Dafür explodierten sie 2019.

Dem Covid-Verlust von ungefähr 7 Prozent im ersten halben Jahr 2020 stehen rund 22 Prozent Gewinn 2019 gegenüber. Die Vermögenden leiden also reichlich wenig. Menschen mit hohem Einkommen, wage ich zu behaupten, sollten etwas vorgesorgt haben, nicht wie die, die aufgrund ihres tiefen Einkommens einfach nicht vorsorgen können und nun vielfach wirklich auf Hilfe angewiesen sind. Zug ist für mich Heimat, auch wenn ich anders rede als die Zuger, aber ich lebte noch nie so lange an einem Ort. Ich liebe diese Stadt, diesen Kanton, seit Covid noch viel mehr, weil ich die Vielfalt nun vermehrt hier erwandere.

Ich liebe die unglaublichen Möglichkeiten, die uns der öffentliche Verkehr hier bietet, die kulturellen Angebote in der Stadt, die sauberen Pärke, Promenaden, das See- und Lorzenufer und so weiter. Ich schätzte über die ganze Zeit, da ich Kinder in der Schule hatte. Die riesigen Möglichkeiten, welche die Schulen, die Sportvereine, die Quartiervereine etc. bieten. Mit andern Worten, mir ist es in Zug wohl wie dem Floh im Haferstroh, aber eben nur so lange, als ich nicht zusehen muss, wie immer und immer wieder an denen, die es brauchen, gespart wird.

Vor rund 30 Jahren sagte mir mein damaliger, sehr wohlhabender, Gynäkologe: «Wenn ich in einem Restaurant ein Filet essen will und mir die anderen neidisch in den Teller schauen, weil sie nur eine Wurst haben, zahle ich ihnen lieber ein Schnitzel und esse nur ein Entrecôte, aber dafür mit Genuss.» Er war ein strammer FDPler. Dieser Satz beeinflusste meine Sichtweise der Finanzpolitik.

Es wäre schön, wenn der oder die eine oder andere Bürgerliche sich diesen Satz auch zu Herzen nähme und in der 2. Lesung Nein zu diesem Unsinn stimmen würde. Wenn nicht, erlaubt die Mehrheit des Kantonsrats dann sicher, dass das Pflegepersonal, wenn es schon (in derselben Sitzung vom 25. Juni beschlossen) keinen Coronabonus erhält, seine Steuern mit Applaus vor dem Regierungsgebäude bezahlen darf. Und die restlichen Systemrelevanten applaudieren ebenfalls, was dann das Sitzungsgeld des Kantonsrates oder einen Teil des Lohns des doch so umsichtigen Regierungsrats ersetzt.

Ursula Strub, Zug