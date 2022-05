Mit Berufsmatura auf gutem Weg «Ihr Regal räumt den ersten Preis ab», Ausgabe vom 22.April 01.05.2022, 15.48 Uhr

Vielen Dank an die Zuger Zeitung für den Artikel über Saskia Etter, Gewinnerin des Schreiner-Lehrlingswettbewerbs. Ihr eingeschlagener Weg mit der Berufslehre inklusive Berufsmatura hat viele Vorteile. Sie kann schon in jungen Jahren in der Arbeitswelt Erfahrungen sammeln und Verantwortung übernehmen. Nach der Lehre werden ihr alle Türen offenstehen. Sie kann in unserem wunderschönen Beruf als Schreinerin arbeiten oder ein Studium beginnen.