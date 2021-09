Vereine Mit Bewegung durch den Sommer Die Stiftung IdéeSport und die Gemeinde Risch haben ein Ferienbetreuungsprogramm auf die Beine gestellt. 02.09.2021, 16.23 Uhr

44 Kinder nahmen am kostenlosen Sport- und Bewegungsangebot «MoveYourSummer», organisiert von der Gemeinde Risch, teil.

Das von IdéeSport initiierte Projekt «MoveYourSummer» ist ein kostenloses Sport- und Bewegungsangebot für Kinder der 1.–6. Klasse. Ziel ist es, den Kindern während der langen Sommerferien ein sinnvolles und bewegungsreiches Freizeitprogramm zu bieten. Die Kinder können neue Spiele und Sportarten ausprobieren, lernen andere Kinder kennen und eignen sich wichtige Kompetenzen für die Interaktion in einer Gruppe an. Das Programm wird partizipativ mit den jugendlichen Coachs und den teilnehmenden Kindern gestaltet. Die sportlichen Fähigkeiten spielen dabei weniger eine Rolle als die Freude an der Bewegung.

Jugendliche engagieren sich für Betreuung der Kinder

Für die erste Durchführung dieses Projekts in Rotkreuz haben sich 44 Kinder zwischen 6–13 Jahren angemeldet. Während fünf Tagen stand den Kindern die Dreifachturnhalle Dorfmatt und der Sportpark zur Verfügung. Es wurde täglich ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Spielen und Turnieren für die Teilnehmenden durchgeführt. Besondere Highlights waren der Ausflug in die Trampolinhalle im Freiraum Zug und der Besuch bei der Feuerwehr Rotkreuz.

Das Programm dauerte jeweils von 9–16 Uhr. Um arbeitstätigen Eltern die Kinderbetreuung zu erleichtern, bestand das Betreuungsangebot jeweils von 7–18 Uhr. Dieses verlängerte Angebot wurde von 27 aller teilnehmenden Kinder wahrgenommen. Betreut wurden die Kinder unter anderem von sieben Jugendlichen aus Rotkreuz im Alter zwischen 14–24 Jahren, die eigens dafür von der Stiftung IdéeSport geschult wurden.

Sie waren auch in der Vorbereitung beteiligt, indem sie für gewisse Programmpunkte Ideen sammelten und diese dann selbst planten und auch anleiteten, wodurch den Jugendlichen wertvolle Lernfelder geboten werden konnten.

Absprachen für nächste Durchführung laufen

Die Kinder wurden während der ganzen Woche vor Ort verpflegt. Sie erhielten jeweils ein gesundes und frisches «Znüni», Mittagessen und «Zvieri». Bekocht wurden sie unter anderem von sechs Jugendlichen aus Rotkreuz im Alter zwischen 13–17 Jahren. Auch die Küchencrew konnte sich durch diese Aufgaben wichtige Kompetenzen aneignen.

Die guten Rückmeldungen der Teilnehmenden, die hohe Nachfrage am Angebot und die allgemein erfolgreiche Durchführung des Projektes, legen nahe, dass das Projekt auch im nächsten Jahr wieder durchführbar wäre. Entsprechende Absprachen laufen im Moment bereits zwischen der beteiligten Gemeinde Risch und der Stiftung IdéeSport.

Hinweis: Mehr Informationen zum Projekt sind auf der Website der Gemeinde Risch zu finden.

Für die Gemeinde Risch: Sara Zopfli

