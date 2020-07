Mit dem Zuger Ferienpass und Ponys auf einer Reise durch den Wald Der Ferienpass befindet sich in der zweiten Woche. Ein Erlebnis war der Besuch auf dem Islandpferdehof Grobenmoos in Hagendorn. Sina Engl 15.07.2020, 05.00 Uhr

Das gibt’s nur beim Zuger Ferienpass: Mit Islandpferden auf einer Waldreise. Bild: Stefan Kaiser (Hagendorn, 13.Juli 2020)

Neugierig hören die Kinder zu, als Barbara Camenzind sie an den zahlreichen Ponys auf dem Islandpferdehof Grobenmoos vorbeiführt. «Wer kennt denn die Rasse dieser Pferde?», fragt sie in die Runde. Die Antwort ist nicht ganz einfach, denn die Pferde kommen von weit her. «Das sind Islandpferde. Hier nennen wir sie wegen ihrer bestimmten Grösse Ponys», klärt Camenzind die Kinder auf. Sie erzählt den zehn Mädchen und Jungen interessante Fakten zur Herkunft der Isländer, lässt deren Gewicht schätzen und zählt die Lieblingsessen der Ponys auf.