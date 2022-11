Vereine&Verbände Mit dem Zukunftstag gegen den Fachkräftemangel Das Alterszentrum Büel hat Schülerinnen und Schüler «gluschtig» gemacht für die Berufe einer Pflegeinstitution. 14.11.2022, 19.47 Uhr

Die Kinder durften in verschiedene Bereiche des Alterszentrums reinschauen. Bilder: Claudia Tschann

Die Berufsbildung und das Fördern von Nachwuchskräften ist uns, dem Alterszentrum Büel in Cham, sehr wichtig. So machten wir am Donnerstag, 10. November, einmal mehr am nationalen Zukunftstag mit.

Wir gaben jungen und interessierten Nachwuchskräften einen Einblick in die verschiedenen Berufe, die in einer Langzeitpflegeinstitution erlernt werden können. Wir hoffen mit dem Zeigen der vielen beruflichen Möglichkeiten, Ideen für die Zukunft der jungen Menschen zu wecken oder sie gar als mögliche Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Von Pflege über Küche bis Haustechnik und Fitness

Die Jugendlichen erhielten Einblick in die Bereiche Pflege und Betreuung, Hauswirtschaft, Küche, in den Alltag der Aktivierung, Administration sowie in den Bereich der Haustechnik und ins hauseigene Fitnesscenter Fitplus.

Aufgrund oder genau wegen des Fachkräftemangels, der in verschiedensten Berufsgruppen und nicht nur in der Pflege erkennbar ist, erachten wir es als enorm wichtig, junge Menschen «gluschtig» auf eine Berufslehre zu machen. Berufe in einer Langzeitpflegeinstitution sind spannend, vielseitig und bieten gute Zukunftsperspektiven. Am Zukunftstag durften die Schülerinnen und Schüler praktische Elemente hautnah erleben. Sie konnten zum Beispiel bei der Essensverteilung unterstützen, Gemüse rüsten, einen Kuchen backen, im Gedächtnistraining mitmachen und im Service mithelfen. Sie durften sich in pflegespezifischen Tätigkeiten üben, wie Blutdruck messen, mit einem Rollstuhl fahren oder erlernten die korrekte Durchführung einer Händedesinfektion und versuchten sich beim Einbinden ihrer Beine.

Allenfalls können wir so auch verloren gegangene Fachkräfte für einen Wiedereinstieg in ihren erlernten Beruf gewinnen. Durch das, das die Mädchen und Jungen zu Hause sowie in ihrem Umfeld erzählen, wie interessant sie den Einblick erlebt haben, wäre es durchaus vorstellbar, nicht nur die Jugendlichen für den Beruf zu gewinnen, sondern auch ihre Eltern und Bekannte wieder zurückzugewinnen. Oft hat man Bedenken und Hemmungen, nach längerer Pause wieder in den einmal erlernten Beruf zurückzukehren, weil sich ja viel verändert hat. Es ist jedoch nie zu spät, zurückzukehren, und es gibt viele Unterstützungsprogramme und Coachings, um seine berufliche Karriere da fortzuführen, wo man aufgehört hat. Viele Institutionen motivieren, begleiten und beraten in jedem Lebensalter, ganz nach der Philosophie des lebenslangen Lernens.

Wohl der Bewohnenden ist das Wichtigste

Wir sind überzeugt, dass die Mädchen und Jungen einen vielseitigen Einblick in alle Bereiche einer Langzeitpflegeinstitution erhielten und dabei erkennen konnten, dass die Lebensqualität sowie das Wohl der Bewohnenden das Wichtigste ist, so wie es die Vision der Stiftung Wohnen im Alter besagt «Freude erleben». An dieser Stelle möchten wir uns bei allen involvierten Personen für ihr grossartiges Mitwirken am Zukunftstag herzlich bedanken.

Für das Alterszentrum Büel: Claudia Tschann und Diana Brand

