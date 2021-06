Reportage Mit den Rangern in den Zuger Wäldern unterwegs: «Wir sind Gast in der Natur» Mit den Einschränkungen rund um die Covid-19-Pandemie zog es vermehrt Menschen in den Wald, sei es zum Sporttreiben oder zur Erholung. Damit Tiere und Pflanzen nicht weiter unter Druck geraten, hat der Kanton Zug die Aufsicht im Wald verstärkt. Andrea Muff 29.06.2021, 17.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Natur geniessen. Ein Umstand, für den man vor allem während des Lockdowns im Frühsommer plötzlich Zeit hatte. Der verordnete (Fast-)Hausarrest zog die Menschen vermehrt nach draussen. Plötzlich wurde der Wald als Naherholungsgebiet entdeckt von Joggern, Spaziergängern, Pilzlern oder Bikern. Der Druck auf Tiere und Pflanzen nahm zu, dies erforderte Massnahmen. Seit Juni hat der Kanton Zug in Absprache mit dem Verband der Zuger Waldeigentümer die Aufsicht im Wald verstärkt.

Martin Ziegler, Amtsleiter Wald und Wild.

Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 12. August 2020)

Dass es immer mehr Menschen in der Freizeit ins Grüne zieht, werde schon länger beobachtet, weiss Martin Ziegler. Er ist der Leiter des kantonalen Amtes für Wald und Wild. «Während des Lockdowns nahm es aber in kürzester Zeit ein fast unkontrollierbares Mass an», präzisiert er. Für ihn steht fest: «Wir sind Gast in der Natur.» Und das soll durch die Ranger und Revierförster vermittelt werden. Sensibilisierung ist wichtig. «Wir wollen mit dieser Aktion Verbote verhindern», so der Amtsleiter.



Rangerin Murièle Jonglez mit ihrem Hund Slash und Revierförster Markus Amhof sind seit Anfang Juli in den Wäldern des Kantons als Aufsichtspersonen unterwegs.

Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 12. August 2020)

Das sehen auch die Rangerin Murièle Jonglez und Revierförster Markus Amhof so. Sie tragen grüne Westen mit der Aufschrift «Waldaufsicht Forstdienst Kanton Zug». Sie stehen in der Lichtung im Steinhauserwald, wo inzwischen eine ehemalige Kiesgrube erfolgreich aufgeforstet und renaturiert worden ist, und es herrscht eine wohltuende Ruhe. Von weitem hört man ein Donnergrollen, ein Vogel fliegt singend vorbei, es ist feucht wie im Regenwald – kein Spaziergänger weit und breit. «Im April habe ich hier eine Gruppe entdeckt, die auf ihrem Badetuch die Sonne genossen hat», erzählt Markus Amhof und deutet auf das hohe Gras. Das Gelände befindet sich in einer Schutzzone, deshalb ist Vorsicht geboten.



Aus einem Trampelpfad kann schnell ein Weg werden



Der Steinhauser Revierförster ist für die 300 Hektaren Wald zuständig. «Ich mache meine Rundgänge in unregelmässigen Abständen, abhängig von meiner sonstigen Arbeit», erklärt Amhof. Er führt einen eigenen Forstbetrieb und ist Gemeinderat in Steinhausen. «Wenn ich beispielsweise einen neuen Pfad entdecke, versuche ich, zu erfahren, wer diesen benutzt», sagt er.

Revierförster Markus Amhof im Steinhauserwald auf Spurensuche.

Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 12. August 2020)

Mit Ausnahme von gekennzeichneten Schutzgebieten darf man im Wald umherlaufen, wo man will – quasi querfeldein. Eigentlich. Das Problem sei aber, wenn mehrere den gleichen Trampelpfad benutzen. «Plötzlich wird aus dem Pfad ein Weg, der dann zunehmend wie ein offizieller Wanderweg aussieht», erklärt Amtsleiter Martin Ziegler. Und das soll verhindert werden. «Wir müssen Wälder vor Störungen schützen», fügt Ziegler hinzu. Pfade an kritischen Stellen werden deshalb mit Baumstämmen oder Ästen unpassierbar gemacht. Auch Aufklärung hilft. Markus Amhof sagt: «Ich suche dann vermehrt die Stelle auf und versuche, mit den Leuten zu sprechen, die den neu entstandenen Weg benutzen.»



Dasselbe gilt für Feuerstellen. «Man darf im Wald Feuer anzünden. Der Ort sollte aber so verlassen werden, wie er angetroffen wurde», erklärt Ziegler. Wenn die Steine etwa nicht weggeräumt werden, führe das zu immer mehr Feuerstellen, die einen offiziellen Charakter vortäuschen.

Eigentlich sollte nach dem Bräteln im Wald keine Spuren hinterlassen werden.

Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 12. August 2020)

Rangerin Murièle Jonglez schaut zusammen mit ihrem australischen Schäferhund Slash vor allem im Ennetseegebiet nach dem Rechten. «Insgesamt sind wir in ungefähr zehn verschiedenen Gebieten unterwegs», erklärt die Wildtierökologin. Bei Sonnenschein und heissen Temperaturen zieht es besonders viele Menschen etwa an den Sihlsprung ans kühle Wasser.



Sie wurde zusammen mit einer zweiten Person vom Kanton Zug aufgeboten, Gebiete zu kontrollieren, deren Aufsicht nicht – wie im Steinhauserwald – dem Forstdienst der Waldeigentümerschaft übertragen werden konnte (siehe Box). «Ich kann mir meine Stunden selber einteilen. Inzwischen weiss ich, wann es wo am meisten Erholungssuchende hat und es zu einem Dichtestress zwischen den Menschen und der Natur kommen könnte», erklärt Jonglez. Je nach Wetter, Tageszeit und Wochentag gebe es unterschiedliche Hotspots. Sie führt aus: «Ich habe meine Routen und gehe auch an den vermeintlich geheimen Orten der Ausflügler vorbei.»



Kanton Zug setzt auf zusätzliches Aufsichtspersonal In Absprache mit dem Verband der Zuger Waldeigentümer hat der Kanton Zug die Aufsicht im Wald verstärkt. Insgesamt gibt es laut Martin Ziegler, Leiter des Amtes für Wald und Wild, zehn Personen, die im Kanton Zug in den Erholungsgebieten nach dem Rechten sehen. Das Pilotprojekt wurde Anfang Juli gestartet und dauert bis Ende Oktober. Danach zieht das Amt zusammen mit den Waldeigentümern Bilanz. Man will schauen, wie sich die Massnahmen bewährt haben und ob sie weitergeführt werden sollen.

Rangerin Murièle Jonglez durchkämmt mit Hund Slash die Wälder im Kanton.

Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 12. August 2020)

Generell achten die Aufsichtspersonen auf sogenannte sensible Gebiete wie Naturschutzzonen, auf liegengebliebenen Abfall, neue Feuerstellen und Pfade, laute Musik oder das Einhalten des Fahrverbots. «Oft ist es den Leuten gar nicht bewusst, dass sie sich falsch verhalten. In der Regel ist es einfach Unwissenheit», erzählt Murièle Jonglez von ihren Erfahrungen. Die Reaktionen bei Gesprächen seien sehr positiv. Markus Amhof fügt an, dass auch die vermehrten Berichte in den Medien zu einer gewissen Sensibilisierung geführt hätten.



Immer wieder wird im Wald auch Abfall, wie etwa Plastik, gefunden.

Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 12. August 2020)

Und diese Sensibilisierung hat der Kanton Zug zum primären Ziel erklärt. «Wird die Natur und das Grundeigentum respektiert, bleibt die freie Zugänglichkeit des Waldes erhalten», betont der Amtsleiter. Martin Ziegler erklärt, dass nur noch 25 Prozent der Wälder als störungsarme Gebiete bezeichnet werden könnten. Das heisst: 75 Prozent des Waldes sind näher als 50 Meter von Wegen und Strassen entfernt.



Besonders an Waldrändern halten sich mehr Menschen auf. Das gilt auch für den Steinhauserwald. So wird der Picknickplatz bei der Waldhütte gegen Feierabend von einer Gruppe genutzt. «Es ist uns wichtig, dass das Miteinander von Mensch und Natur funktioniert», sagt Martin Ziegler mit Blick zu den Picknickenden. Auch der australische Schäferhund Slash schaut aufmerksam umher. Er ist bei den zahlreichen Begegnungen im Wald bestimmt Magnet und Eisbrecher zugleich.