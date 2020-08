Mit der Gaststätte «Le Bistro» in Unterägeri erfüllt sich Marlen Iten einen Traum Die 49-Jährige belebt mit ihrem Angebot seit November das Oberdorf. Mit einem alternativen Ägerimärcht will sie Corona trotzen. Fabian Gubser 20.08.2020, 19.00 Uhr

«Unkonventionell und inspirierend» – so beschreibt Marlen Iten ihre eigene Gaststätte, die sie schon im vergangenen November eröffnete. Mit auffälliger Werbung hält sie sich zurück. So erkennt man ihr Bistro an der alten Landstrasse 104 in Unterägeri vor allem an den bunten Sonnenschirmen, unter denen an diesem warmen Sommertag eine fröhliche Runde an Gästen Platz genommen hat. Einige von ihnen seien früher stattdessen zur Cafeteria im St.Anna spaziert, das mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist, erklärt Iten. Die 49-Jährige schwärmt von ihren Gästen: «Man kommt von Tisch zu Tisch ins Gespräch – wo findest du das sonst?»

Marlen Itens betreibt das Bistro in Eigenregie. Bilder: Stefan Kaiser (Unterägeri, 11. August 2020)

Vor der Eröffnung renovierte sie die Räumlichkeiten der ursprünglichen Bäckerei, die auch schon als Ski- und zuletzt als ­Fischereiartikel-Laden diente, während eines Monats praktisch alleine. «Ein eigenes Bistro war schon lange ein Traum von mir», sagt Iten.

Auf den heutigen Standort aufmerksam wurde sie, da dieser auf ihrem ­ehemaligen Arbeitsweg liegt – zuletzt arbeitete Iten im Oberägerer Gartenrestaurant Seebeizli Studenhütte, ehemals «Sunneschmatz». Eines Tages erkundigte sie sich beim Eigentümer ihres heutigen Lokals, der von ihrer Idee begeistert war. Der frühere Mieter hatte zudem just in diesem Moment die Räumlichkeiten gekündigt.

Ob der Laden laufe? «Schwierig», meint Iten, und sie, die sonst sehr aufgestellt wirkt, wird für einen kurzen Augenblick ernst. «Noch kann ich nicht davon leben.» Immerhin habe sie während des Lockdowns für zwei Monate schliessen müssen. Für die Zukunft sei sie aber optimistisch, denn die bisherigen Rückmeldungen von Gästen und den Nachbarn lauten: «Schön, dass das Oberdorf belebt wird.» Zweimal feierten sogar schon über 80-jährige Gäste ihren Geburtstag bei ihr – eine von ihnen habe früher in diesem Haus gewohnt. Konkurrenz habe sie hier keine, sagt Marlen Iten.

Ursprünglich kommt sie nicht aus der Gastronomie: Nach einer Lehre als Coiffeuse ging sie auf die Handelsschule und arbeitete später im Büro, vor wenigen Jahren bildete sie sich nochmals weiter und nahm eine Stelle in der Pflege an. «Ich habe das perfekte Erfahrungspäckchen für das hier» sagt Iten, und zeigt glücklich auf ihr Bistro. Auf den Namen «Le Bistro» kam sie auf der Heimfahrt von Ferien im französischen Burgund: «Er ist verständlich und einfach zu merken.» Viel Zeit für Freizeit, in der sie gerne wandert oder liest, bleibt ihr aber zurzeit nicht.

Besonders stolz ist sie auf die grosszügige Terrasse, die an einer (meist) verkehrsarmen Strasse liegt.

An ihrem Angebot von «eher günstigen» Snacks, selbstgemachten Torten und Getränken möchte Iten zurzeit nichts ändern. Zusammen mit dem Chäsladä Unterägeri, der nur einen Katzensprung entfernt ist, plant sie jedoch einen Ägerimärcht besonderer Art: Da die Gemeinde den offiziellen Märcht am 5. und 6. September wegen Corona absagte, organisiert sie mit dem Chäsladä eine Mini-Version mit Raclette-Stand, Karussell und Festzelt.

Dies kann man sich in dieser idyllischen Atmosphäre an der verkehrsarmen Strasse neben dem friedlich plätschernden Brunnen mit Blick ins Dorfinnere gut vorstellen – «wie in den Ferien», würden Itens Gäste sagen.

Geöffnet dienstags bis freitags von 9 bis 11.30 und 14 bis 22 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 17 Uhr.