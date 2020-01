Mit Falschgeld ins Zuger Nachtleben In einem Ausgangslokal hat ein Mann mehrmals mit gefälschten Euro-Noten bezahlt. Er konnte ermittelt werden und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. 28.01.2020, 10.28 Uhr

Die sichergestellten falschen Euroscheine. Bild: Zuger Polizei

(haz) In der Nacht auf Sonntag, 26. Januar, hat ein laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden Mann in einem Ausgangslokal in der Stadt Zug gesamthaft 12 Mal mit einer gefälschten 50 Euro-Note seine Getränke bezahlt. Der Schwindel wurde zu später Stunde bei der Abrechnung festgestellt und der Polizei gemeldet. Die polizeilichen Ermittlungen führten die Einsatzkräfte schliesslich zu einem 27-jährigen, im Kanton Schwyz wohnhaften, Kosovaren.