Leserbrief Mit Geld kauft man keine Freunde «Friedenssignal an EU: Parlament gibt Kohäsionsmilliarde frei», Ausgabe vom 1. Oktober 08.10.2021, 14.19 Uhr

Die neueste Freigabe der Kohäsionsmilliarde ohne eine Gegenleistung ist eine reine Katastrophe für die Schweiz, es sind nicht eine Milliarde, sondern es sind 1,3 Milliarden also 1300 Millionen. Was da in der letzten Zeit passiert ist, nenne ich Erpressung durch die EU. Es sind auch bereits neue Forderungen angekündigt worden. Die EU erwartet, dass weitere Kohäsionszahlungen zum Automatismus werden. Die Schweiz soll also ohne Gegenleistungen zur Milchkuh für Europa werden, ausgerechnet von Brüssel, wo sich die Bürgerinnen und Bürger der einzelnen EU-Länder nicht in Abstimmungen erklären konnten, ob sie einen Beitrag wünschen oder nicht. Die Freigabe ohne diverse Gegenleistungen wird ein Freipass der EU sein, die Schweiz mit diversen Forderungen einzudecken. Unsere Verhandlungsvertreter in Brüssel, waren und sind ein Desaster erster Güte. Keine Linie, kein Konzept, wenn das unsere Elite ist, dann gute Nacht Schweiz. Diverse Projekte in Osteuropa sollen, mit unseren Milliarden angestossen und bezahlt werden. Wenn in diesen Ländern einigermassen Normalität vorhanden wäre, müssten sie sich selbst aus ihrem angerichteten Schlamassel ziehen können. Aber wenn die Schweiz das Füllhorn öffnet, aus dem Milch und Honig in Milliarden-Beiträgen fliesst, werden diese Länder rein gar nichts unternehmen – die Schweiz macht das ja schon.