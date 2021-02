Leserbrief Mit gesundem Menschenverstand in die Zukunft gehen Zur Coronakrise und anderen Problemen 01.02.2021, 14.49 Uhr

Die Welt kennt zurzeit nur ein Thema: Corona. Natürlich, das Virus ist wichtig und seine Wirkung nicht zu unterschätzen. Und dennoch gibt es nach wie vor weitere sehr wichtige Themen, für die wir gemeinsam Lösungen finden müssen. Oder spielen unsere Finanzpolitik, die Altersvorsorge, die Energiestrategie oder der Umweltschutz plötzlich keine Rolle mehr? Zahlreiche Probleme warten in diesen und vielen anderen Bereichen darauf, gelöst zu werden. Wir sind es unseren Kindern schuldig, ihnen langfristig funktionierende Sozialwerke, einen gesunden Arbeitsmarkt und eine florierende Wirtschaft zu hinterlassen. Es gilt sowohl für grosse Firmen als auch für KMU und Kleinstunternehmen, gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn ohne funktionierende Wirtschaft werden auch keine Steuereinnahmen erzielt. Unterstützungsbeiträge, wie sie aktuell aufgrund der Coronakrise gesprochen werden, verkommen zum Ding der Unmöglichkeit.

Sicherlich wird uns Corona trotz der Impfmöglichkeit noch länger beschäftigen. Deshalb aber ganze Branchen einfach zu schliessen, wie beispielsweise die Gastronomie, können wir uns auf die Dauer nicht leisten. Schliesslich ist es nicht nur die Wirtschaft, welche funktionieren muss. Es ist auch das Gesellschaftsleben, welches den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft innerhalb der Bevölkerung fördert. Wir müssen uns deshalb ganz grundsätzlich die Frage gestatten, wie wir ein zukunftsfähiges, robustes Umfeld gestalten können, das auch in Krisenzeiten wie der jetzigen nicht einfach so an seine Grenzen stösst. Wir können es uns schlicht nicht leisten, alle 20 Jahre ein weiteres Schuldenkorsett anzuziehen. Lassen Sie uns deshalb mit Selbstverantwortung in die Zukunft gehen – eben mit «gesundem Menschenverstand».

Thomas Müller, Kandidat für den Gemeinderat, SVP, Oberägeri