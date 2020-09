Die Frau mit Herzblut für ein «Frohes Alter» in Rotkreuz tritt kürzer

Porträt

30 Jahre im Einsatz für die Bergstrecke: Furka-Dampfbahn-Bauführer Manfred Willi tritt in den Ruhestand

Der langjährige Bauführer der Furka-Dampfbahn, Manfred Willi, ist in den Ruhestand getreten. In seinem Werk «Drei intensive Jahrzehnte an der Furka-Bergstrecke» blickt er auf diese Zeit zurück.