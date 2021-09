Fussball Mit Leidenschaft erkämpfter Sieg Der SC Cham bezwingt Black Stars mit 2:1 Toren. Es ist der erste Sieg nach drei Niederlagen. Martin Mühlebach 26.09.2021, 15.11 Uhr

Chams Marco Rüedi (links) gegen Basels Antonio Fischer.

Der Chamer Cheftrainer Roland Schwegler atmete nach dem Schlusspfiff der 2:1 Toren gewonnenen Promotion-League-Partie gegen Black Stars hörbar auf. Zufrieden lächelnd bekannte er: «Wir haben das Glück mit Willen, Kampf und Leidenschaft auf unsere Seite gezogen. Es war nicht alles gut, aber nach den drei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Brühl, YF Juventus und Rapperswil-Jona zählt nur der Sieg.» Ein Sieg, der erzittert werden musste, weil Cham nach der 1:0 Führung durch Marin Wiskemann (27.) einige gute Torchancen ungenutzt verstreichen liess. Lukas Riedmann verpasste in der 12. Spielminute eine scharfe, flache Hereingabe von Nico Siegrist knapp vor der Torlinie um eine Zehenlänge. Und Marco Rüedi, der kurz vor der Halbzeitpause plötzlich allein vor dem gegnerischen Tor auftauchte, schoss den Ball in die fangbereiten Hände des Basler Keepers.

In der 51. Spielminute verpasste es der aufopfernd, aber glücklos kämpfende Lukas Riedmann innerhalb von wenigen Sekunden, das Skore auf 2:0 zu schrauben. Black Stars schien Lunte gerochen zu haben. Mit steil vorgetragenen Konterangriffen tauchten die Basler das eine oder andere Mal gefährlich vor dem Chamer Gehäuse auf. In der 56. Minute schoss Dalibor Zunic den Ball knapp über die Latte, und in der 68. Minute fiel der 1:1-Ausgleich, indem Antonio Fischer einen Freistoss aus 18 Metern direkt verwandelte. Der Chamer Keeper Marco Peterhans, ansonsten ein sicherer Rückhalt seines Teams, liess den Ball in der sogenannten Torhüterecke passieren. Leicht angesäuert gestand Peterhans: «Dieser Ball war gut geschossen, aber ich hätte ihn halten müssen.» In der Folge wogte das verbissen geführte Kampfspiel hin und her. Beide Teams waren sichtlich bemüht, den Sieg zu erringen. Das Glück war dem SC Cham hold. Mit einem unwiderstehlichen Sololauf über die rechte Aussenbahn drückte Nico Siegrist entschlossen ab. Der Ball landete unhaltbar für den Basler Keeper Dario Thürkauf in der hinteren Torecke zum 2:1 Schlussresultat. Trainer Roland Schwegler sagt: «Es war nicht alles gut», und meint wohl die mangelnde Chancenauswertung und die ungewohnt vielen Fehlpässe, die seinem Team unterliefen. Der Chamer Teamchef Walter Riedweg, der das Spiel auf der Tribüne verfolgte, ärgerte sich: «Wir verloren zu viele Bälle in der Vorwärtsbewegung, und wir zeigten im Abschluss zu wenig Entschlossenheit. Das darf auf dem Niveau Promotion League nicht sein.» Es war nicht alles gut, heisst aber auch, dass einiges gut war.

Chams Verteidigung hielt zusammen

Ein gutes Zeugnis darf man der Chamer Verteidigung erteilen, die von Mario Bühler und dem erstmals im Chamer Dress spielenden Manuel Fäh hervorragend zusammengehalten und dirigiert wurde. Zudem darf festgehalten werden, dass jeder eingesetzte Spieler bis zum Umfallen kämpfte und sein Bestes gab. Der hart erkämpfte Sieg über Black Stars dürfte das nach den drei Niederlagen in Serie angeknackte Selbstvertrauen wieder stärken. Und mit der Rückkehr des einen oder anderen verletzten Spielers wird Cham wieder jeden Gegner vor Probleme stellen können.

Cham – Black Stars 2:1 (1:0)

Eizmoos. – 450 Zuschauer. – SR Jaussi. – Tore: 27. Wiskemann 1:0. 68. Fischer 1:1. 74. Siegrist 2:1. – Cham: Peterhans; Röthlisberger, Fäh (73. Niederhauser), Bühler, Hermann; Siegrist (90. Hoxha), Miranda, Loosli (86. Suta), Riedmann (86. Domoraud); Rüedi; Wiskemann (73. Titaro). – Black Stars: Thürkauf; Edwige (89. Ercin), Fischer (82. Fazlija), Farinha, Jankowski; Muzangu (63. Ait Jlonat), Mumenthaler, Urnejoma (89. Adamczyk), Kaufmann, Zunic (82. Babovic); Kiendrebeogo.