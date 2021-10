Zertifikatspflicht hängt davon ab, wer die Regeln macht

Coronapandemie Zertifikatspflicht: Es hängt davon ab, ob Bund oder Kantone die Regeln machen Wer in eine Bibliothek gehen will, braucht ein gültiges Covid-Zertifikat. Bei Patientenbesuchen hingegen reicht eine Maske. Weshalb? Marco Morosoli Jetzt kommentieren 04.10.2021, 18.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie in anderen Bibliotheken gilt auch in der Bibliothek Baar (im Bild) die Zertifikatspflicht. Bild: Maria Schmid (4. Oktober 2021)

Bei verordneten Massnahmen wider die Coronapandemie ist es bisweilen nicht ganz so einfach zu sagen, ob sie der Bund oder aber ein Kanton verfügte. Bibliotheken sind derzeit ein klarer Fall, wie die Leiterin der Bibliothek Baar, Irene Weibel, erklärt: «Es entspricht einer Vorgabe des Bundes, in Bibliotheken nach einem gültigen Zertifikat zu fragen.»

Weibel berichtet von «mehrheitlich positiven Reaktionen» auf diese Massnahme in Baar. Seit dem Beginn der Pandemie vor 18 Monaten seien die Ausleihzahlen zurückgegangen. Weibel sagt aber auch: «In der Bibliothek können sich unsere Kunden dann ohne Maske frei bewegen.» Die Leiterin der Bibliothek weiss sogar von Neuzugängen zu berichten, die sich auch durch die Zertifikatspflicht nicht hätten abschrecken lassen.

Die Zugangskontrolle für Bibliotheken ist auch bei Bibliosuisse ein Thema. In dieser Organisation mit Sitz in Aarau sind viele Schweizer Bibliotheken Mitglieder. Bibliosuisse macht in einer Stellungnahme darauf aufmerksam, dass die Zertifikatspflicht den Zugang zu den öffentlichen Bibliotheken einschränkt. Diese steht im grundlegenden Widerspruch zum «Recht für alle auf freien Zugang zu Informationen», das im brancheneigenen Ethikkodex geregelt ist.

Kanton macht den Spitälern keine Vorschriften zur Zugangsregelung

Die Spitäler werden in dieser Hinsicht an einer etwas längeren Leine geführt. Vorschriften des Bundes über die Handhabung der Pandemiebekämpfung gibt es nicht. Auch der Kanton Zug setzt den Spitälern keine Coronavirus-Leitplanken, wie Aurel Köpfli, Sprecher der Gesundheitsdirektion, auf Anfrage erklärte. Und fügte an:

«Es liegt in der Verantwortung der Spitäler, auf die jeweiligen Umstände angepasste Schutzkonzepte zu erlassen.»

Köpfli erwähnte weiter: «Es steht aber allen Institutionen oder Betrieben frei, hier im Rahmen von Schutzkonzepten weitergehende Massnahmen zu beschliessen.»

Sonja Metzger, Leiterin Marketing beim Kantonsspital Zug in Baar, erwähnte in diesem Zusammenhang: «Im Kantonsspital gelten seit Monaten strenge Covid-19-Regeln zum Schutze unserer Patientinnen und Patienten, unserer Mitarbeitenden sowie der Besucherinnen und der Besucher.» Die Erfahrungen liessen sich sehen, wie Metzger versicherte. Auf eine Zertifikatspflicht verzichte das Kantonsspital Zug vorderhand. Mit einer Ausnahme: In der Cafeteria gilt Zertifikatspflicht, wenn Speisen oder Getränke vor Ort verzehrt werden.

Ähnlich handhabt es auch die Hirslanden Andreasklinik in Cham. Die Maskentragpflicht gilt auch dort. Wer dort eine Patientin oder einen Patienten besuchen will, ist gehalten, wenn er nicht vollständig geimpft oder genesen ist, vorgängig einen Test zu machen. Letzterer darf zudem nicht älter als 72 Stunden alt sein. Die Daten der Besucher sind für allfällige Nachverfolgung auf einem Formular einzutragen, welches nach dem Besuch der Pflege abzugeben ist.

Besucher pro Tag und Dauer des Aufenthalts reglementiert

Reglementiert ist in beiden Zuger Spitälern auch die Anzahl der Besucher, welche eine Patientin oder ein Patient pro Tag empfangen darf. Bei der Hirslanden Andreasklinik in Cham sind pro Bett und Tag zwei Besucher erlaubt. Diese dürfen auch nicht länger als 60 Minuten dort verweilen. Die Cafeteria ist in Cham geschlossen. Die Ennetseer Spitalbetreiber geben ein Stück weit Entwarnung und schreiben in der Besuchsordnung, dass die Möglichkeit, sich im Spital mit Corona anzustecken, «verschwindend gering» sei.