Vereine & Verbände Mit Schwung ins neue Jahr An der Generalversammlung des Vereins konnte der Verstand von Zug 94 auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Erfreulich ist insbesondere die wachsende Juniorinnenabteilung. Für Zug 94: Kilian Borter 08.09.2022, 18.39 Uhr

Zug 94 erfreut sich über immer mehr Juniorinnen. Bild: PD

Aydogan Cilingir, Präsident von Zug 94, eröffnete die 29. Generalversammlung von Zug 94 mit einem Rückblick auf die letzte GV. Da sagte er zum Abschluss: «Es ist der Beginn einer langen Tour mit unvorhersehbaren Hindernissen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.» Und genau so war es dann auch.

Das vergangene Vereinsjahr war ein bewegtes, mit Hochs und Tiefs und mit vielen Emotionen auf und neben dem Platz. Corona war noch voll präsent, der Trainings- und Spielbetrieb litt darunter. Sportlich lief es der ersten Mannschaft in der Vorrunde nicht gut und es kam zu einem frühen Trainerwechsel. Dieser sowie gezielte Verstärkungen führten zwar zu einer positiven Rückrunde. Der Rückstand aus den Herbstspielen war schliesslich aber zu gross und Zug 94 stieg in die 2. Liga interregional ab. Dies war ein emotionaler Tiefpunkt.

Verantwortungsbewusster Umgang mit den Finanzen

Dem Vorstand von Zug 94 war es aber auch ein Anliegen, klar festzuhalten, dass er die finanzielle Stabilität des Vereins höher gewichtete als die Verhinderung des Abstiegs. Denn er hatte sich in den vergangenen Jahren klar zu einem seriösen und nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet. Das finanzielle Ergebnis des Vereins brachte dies auch zum Ausdruck. Ralf Boom, Finanzchef von Zug 94, erklärte dies so: «Wir haben im Bereich Sponsoring und beim Fundraising zugelegt und gleichzeitig die Kosten im Griff gehabt. ­Damit resultierte ein positives Resultat aus den sportlichen Aktivitäten.» Ein Wermutstropfen war der Betrieb des Stadion­restaurants, den der Verein aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben musste.

Stolz blickte der Vorstand auf den Eventbereich zurück, der ebenfalls massgeblich zum finanziell guten Resultat beitrug. Zug 94 engagierte sich bei diversen Events – zum Beispiel der Credit Suisse Kids Cup, das Zugerland Turnier oder bei den U18-Nationalmannschaftsspielen – und trat als Organisator auf. Ebenfalls sehr erfreulich ist die Entwicklung im Frauen- und Juniorinnenfussball, wo die Mitgliederzahlen weiter ansteigen und mittlerweile bereits fünf Teams an der Meisterschaft teilnehmen. Patricia Aschwanden, die zusammen mit der Geschäftsführerin Doris Keller für die Frauen und Juniorinnen verantwortlich ist, sagte: «Unser Ziel ist es, bald wieder eine Aktivmannschaft bei den Frauen zu haben.»

Weiter steigende Mitgliederzahlen

Der Präsident nutzte die Gelegenheit auch, um diverse Ehrungen von langjährigen Mitgliedern vorzunehmen, und bedankte sich bei den Sponsoren, Partnern und all den freiwilligen Helfern. «Nichts ist selbstverständlich. Jeder Person, jedem Unternehmen, die sich für den Verein engagieren, gehört ein grosses Dankeschön.» Besonders bedankte er sich bei den fast 60 Trainerinnen und Trainern des Vereins, die 35 Teams betreuen und sich um die rund 650 aktiven Mitglieder kümmern. Er richtete aber auch einen Aufruf an den Nachwuchs: «Macht euch bereit und bringt euch aktiv in den Verein ein. Denn sonst sitzt in zehn Jahren niemand hier vorne und der Verein existiert nicht mehr. Wir brauchen junge Leute, die mitanpacken, denn es stehen viele wichtige Projekte an.»

Damit meinte der Präsident die sportliche Weiterentwicklung des Vereins, die gezielte Förderung der Junioren, aber auch die von der Stadt geplanten Investitionen in die Zuger Sportmeile. Stadtrat André Wicki erläuterte diese und erklärte, dass der politische Prozess angelaufen und es dem Stadtrat sehr wichtig sei, dass die Infrastruktur den Bedürfnissen der Vereine entspreche.

Das Schlusswort an der Generalversammlung gehörte diesmal wiederum dem Präsidenten von Zug 94, der sich an die Mitglieder wandte: «Zug 94 ist gut aufgestellt für die Zukunft. Engagiert euch weiterhin, bringt Ideen ein. Gemeinsam können wir noch viel bewegen. Die Zukunft kann kommen.»

