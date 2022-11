vEREINE/vERBÄNDE Mitgliederversammlung der GLP Kanton Zug Die neue GLP-Fraktion im Kantonsrat wurden an der Mitgliederversammlung vorgestellt. Die Wahlkampfgruppe präsentierte zudem das Fazit und die finale Rechnung der Wahlen. Für die GLP Zug: 11.11.2022, 13.10 Uhr

Der Wahlsonntag vom 2. Oktober 2022 und der damit einhergehende Wahlsieg der Grünliberalen Kanton Zug liegt bereits schon ein Monat zurück. So finden sich die Mitglieder der Kantonalpartei am 28. Oktober in der Bibliothek der Stadt Zug zur letzten Mitgliederversammlung des Jahres ein. Da bis zum Jahresende keine Volksabstimmungen mehr anstehen, blieb Zeit für eine Analyse der Wahlen und ein Rückblick auf die vor einem Jahr gesetzten Ziele. Neben den altbekannten Gesichtern und neu gewählten Amtsträgern waren auch zahlreiche neue Mitglieder anwesend. Nach einer kreativen und amüsanten Vorstellungsrunde, führte die Parteipräsidentin Tabea Estermann durch das Programm.