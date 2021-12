Kolumne «Standpunkt»: Mitreden und Mitwirken Gemeinderat Roman Burkard über die städtische Verkehrspolitik und die Ortsplanungsrevision. Roman Burkard, Gemeinderat FDP 21.12.2021, 05.00 Uhr

Verkehrspolitik ist ein kontroverses Thema. Die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden haben unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen über das Idealbild einer verkehrsoptimierten Stadt. Jedoch müssen wir uns zwangsläufig mit der Realität auseinandersetzen und diese sukzessive weiterentwickeln. Es braucht einen ständigen Diskurs über die städtebauliche Entwicklung zwischen der Bevölkerung, Politik und Verwaltung.

Der laufende Prozess der Ortsplanungsrevision wird voraussichtlich im Jahr 2026 abgeschlossen sein. Zurzeit läuft auf städtischer Ebene die dritte öffentliche Mitwirkung mit den Themen «Räumliche Gesamtstrategie Zug 2040» und das Konzept «Mobilität und Freiraum der Stadt Zug». Die einzelnen Leitsätze wie zum Beispiel «Die Stadt mit den vielfältigen vernetzten Grünräumen» oder «Die Stadt der vielfältigen Quartiere und kurzen Wege» klingen allesamt gut und sind grösstenteils nachvollziehbar. Allerdings erscheint mir beim Leitsatz «Die Stadt mit dem lebendigen Zentrum für alle» die Idee beziehungsweise die Vision einer sogenannten Trilogie doch etwas problematisch. Demnach soll die Vorstadt als verkehrsarmer Bereich ausgestaltet und der motorisierte Individualverkehr (MIV) wie Autos und Motorräder im Gegenverkehr auf der Bahnhofstrasse geführt werden.

Sicherlich würde die neue Wegführung die Vorstadt entlasten und zu deren Attraktivitätssteigerung beitragen. Allerdings würde die Bahnhofstrasse durch eine solche Verkehrsführung aufgrund des noch stärkeren Verkehrsaufkommens massiv an Attraktivität einbüssen. Von einer Aufwertung des Stadtzentrums, und dazu gehört sicher auch die Bahnhofstrasse, kann in diesem Falle keine Rede mehr sein. Solange keine Tunnellösung vorliegt, erachte ich eine solche Zentrumsachse als nicht zielführend. Die Fussgängerverbindung vom Bahnhof zur Altstadt erfolgt aufgrund der direkten und kürzeren Wegführung primär über die Bahnhofstrasse. Allenfalls in den sommerlichen Monaten kann die Wegführung für Fussgänger über die Vorstadt eine Alternative sein. Jedoch darf sich eine Stadt- beziehungsweise Verkehrsplanung nicht an einzelne Jahreszeiten ausrichten. Bestimmt gibt es in der Vorstadt diverse Aufwertungsmöglichkeiten, um die Attraktivität und die Sicherheit zu steigern, ohne den Individualverkehr zu verbannen. Ein grosses Potenzial hätte die Katastrophenbucht, welche seit jeher als unfertiges Element im Stadtraum präsent ist. Ausserdem ist bereits heute der gesamte Bereich des Seeufers verkehrsfrei und die bestehende Seepromenade mit der Rössliwiese, welche im Sommer rege genutzt wird, führt direkt zum Landsgemeindeplatz und zur Altstadt. Die Möglichkeiten sind vorhanden und vielfältig.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, bis zum 15. Januar eine schriftliche Stellungnahme zu den erwähnten Strategien und Konzepten zu machen (www.ortsplanung-zug.ch). Nutzen Sie die Chance und teilen Sie ihre Meinung, Ideen oder Wünsche mit. Reden Sie mit den politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern und gestalten Sie so die Zukunft unserer Stadt. Und unabhängig davon, ob Sie Ihre Weihnachtseinkäufe mit dem Auto, Velo, Bus oder zu Fuss erledigen, wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einige Tage der Erholung und einen guten Start ins neue Jahr.

