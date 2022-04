Vereine/Verbände Moana Gasser beweist viel Geschicklichkeit Die Turnerin von Status Baar qualifizierte sich für die Rhönrad-Schweizer-Meisterschaft in Buochs. Für Satus Baar: Manuela und Moana Gasser 13.04.2022, 18.24 Uhr

Moana Gasser mit dem Vereinsmaskottchen Rhönina. Bild: PD

Nachdem die Schweizer Meisterschaft 2021 pandemiebedingt verschoben werden musste, konnte sie am vergangenen Sonntag in Buochs durchgeführt werden. Aus der ganzen Schweiz reisten die besten Turnerinnen und Turner an, um sich in den Rhönrad-Disziplinen Sprung, Gerade, Spirale und Paarturnen zu messen.