Kommentar «Chefsache» Mobilfunk: Eine Änderung des Vorgehens ist nötig Rahel Hug über die Pläne der Gemeinde Hünenberg zur Einführung eines Kaskadenmodells. Rahel Hug 10.07.2021, 05.00 Uhr

Wo immer Swisscom, Sunrise und Co. neue Mobilfunkantennen planen, ist Widerstand vorprogrammiert. In Hünenberg See etwa sind es über 900 Anwohner, die sich gegen eine neue 5G-Antenne von Sunrise auf dem Zythus-Areal wehren. Aktuell ist der Ball beim kantonalen Amt für Umwelt, das den Standort prüft.

Der Gemeinderat hat erkannt, dass er nicht untätig bleiben kann. Denn es werden weitere Antennen folgen. Erst kürzlich kam es zum Verhandlungsabbruch zwischen der Swisscom und der Gemeinde bezüglich zwei Standorten. Und die Bedenken in der Bevölkerung gegenüber der 5G-Technologie sind gross. Eine sogenannte Planungszone soll nun in Hünenberg dafür sorgen, dass bis zum Abschluss der Ortsplanungsrevision keine neuen Gesuche für Antennen in Wohngebieten behandelt werden. Das entspricht faktisch einem Bauverbot in einem bestimmten Perimeter. Die Gemeinde kann sich dadurch Zeit verschaffen, um die angestrebte langfristige Lösung auszuarbeiten: ein Kaskadenmodell. Dieses sieht eine Prioritätenliste vor, nach der neue Standorte vergeben werden. So muss grundsätzlich ausserhalb von Wohngebieten gesucht werden, erst danach in Mischzonen. Wenn immer noch kein Standort gefunden wurde, dann kann eine Antenne in einer Wohn- oder gar in einer Schutzzone geprüft werden.

Dass die Gemeinde hier eine aktive Rolle einnimmt, ist zu begrüssen. Zu heikel ist das Thema, um das Feld einfach den Mobilfunkanbietern zu überlassen. 2011 wurde im Kanton Zug das sogenannte Dialogmodell eingeführt. Es löste das jetzt wieder erwogene Kaskadenmodell ab und sieht vor, dass die Netzplaner die Gemeinden regelmässig über neu geplante Standorte informieren. Aber echter Dialog sieht anders aus. Die schwierigen Verhandlungen – auch in anderen Gemeinden – zeigen, dass die Vorgaben offenbar nicht genügen. Die Prüfung einer Wiedereinführung des Kaskadenmodells, das in einer Berner Gemeinde vom Bundesgericht gestützt wurde, ist richtig und wichtig. Das Vorgehen in Hünenberg könnte eine Signalwirkung für die anderen Zuger Gemeinden haben.