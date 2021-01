Wohnort und Arbeitsort liegen für 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer nicht in derselben Gemeinde. Am meisten pendeln die Schweizer im Auto zur Arbeit. Die Zentralschweiz stellt in der Pendlerstatistik sowohl den Spitzenreiter wie auch das Schlusslicht.

26.01.2021, 10.44 Uhr