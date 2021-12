Alternative Mobilität, ein Pilotprojekt im Gebiet Suurstoffi

Mobilitätskonzept Mieten für Elektro-Fahrzeuge bei der Suurstoffi werden günstiger Während des letzten halben Jahres wurde in der Suurstoffi Rotkreuz ein Mobilitätsangebot als Pilotprojekt für die Anwohner getestet. E-Bikes und E-Autos konnten gemietet, ÖV-Guthaben dazu abonniert werden. Nun ziehen die Initianten ein erstes Fazit. Cornelia Bisch 24.12.2021, 12.25 Uhr

Seit Juni dieses Jahres läuft im Quartier Suurstoffi in Rotkreuz der Pilotversuch eines neuen Mobilitätskonzepts namens «Sorglos mobil», das mit einer Flotte von E-Fahrzeugen gekoppelt mit ÖV-Guthaben einerseits Umweltfreundlichkeit anstrebt, andererseits auf dem Prinzip «Mieten statt besitzen» basiert. «Jeder Benutzer kann sich seine Mobilität selbst zusammenstellen», erläutert Urs Bloch, Mediensprecher von Postauto. Gebucht und reserviert wird über eine eigens dafür entwickelte App. Das Unternehmen ist gemeinsam mit Zug Estates, Mobility, der Mobilitätsakademie des TCS und der Berner Fachhochschule an dem Pilotprojekt beteiligt. Auch das Bundesamt für Verkehr unterstützt es im Rahmen der Energiestrategie 2050.

Die Flotte der Elektrofahrzeuge des Projekts Sorglos Mobil steht auf einem Parkfeld des Suurstoffi-Areals in kurzer Gehdistanz bereit. Bild: PD

Das Konzept ist einfach. Der Kunde löst ein Abonnement, von denen drei mit unterschiedlichem Leistungsumfang zur Verfügung stehen. Mit dem Abo kann er dann via App Mobility-E-Autos und -E-Bikes mit und ohne Transportboxen mieten sowie ÖV-Tickets erwerben. Zudem hat er Zugriff auf die schweizweite Flotte von Carvelo2go, Mobility- sowie Publi-Bike und es werden ihm Rabatte gewährt. «Der Abopreis ist in jedem Fall günstiger als das Einzelangebot.»

Bisher nur eine Handvoll Nutzer

Nach sechs Monaten ziehen die Initianten eine erste Bilanz. Um das grundsätzliche Bedürfnis nach einer neuen Mobilitätsform zu erforschen, wurden «einige Dutzend» Gespräche mit Bewohnenden des Areals sowie mit potenziellen Kundinnen und Kunden ausserhalb geführt. «Diese Interviews zeigten, dass Sharingangebote noch nicht überall bekannt sind», so Bloch. Die Nutzung habe sich in der ersten Phase denn auch auf eine Handvoll Interessentinnen und Interessenten beschränkt. Um jedoch die Repräsentativität der Resultate zu gewährleisten, sei eine grössere Anzahl Nutzende nötig. «Es sind deshalb Massnahmen geplant für den Start der zweiten Pilotphase im Frühling 2022. Momentan herrscht Winterpause.» Man werde die Bewohnerinnen und Bewohner des Areals vor Ort über die Vorteile des Mobilitätsangebots informieren, damit sich weitere Anwohner am Pilotprojekt beteiligen.

Des Weiteren habe sich gezeigt, dass die Eintrittshürde sehr niedrig sein müsse, um die Leute zu einem Umdenken zu animieren.

«Konkret heisst das, die finanzielle Hürde muss tief sein. Kundinnen und Kunden wollen nicht Mobilitätsleistungen vorab zahlen, die sie danach möglicherweise nicht nutzen»

, resümiert Bloch. Deshalb seien die Preise für die zweite Pilotphase gesenkt und das Angebot angepasst worden.

So können potenzielle Kundinnen und Kunden in einem ersten Schritt mit einem «Pay per use»-Angebot starten. Sie zahlen 9.90 Franken pro Monat und haben damit Vorteile bei Mobility, Carvelo2go und Publi-Bike. Zusätzlich können sie ÖV-Guthaben einkaufen. Sind sie vom Sorglos-mobil-Angebot überzeugt, steht es ihnen frei, in einem nächsten Schritt eines der drei bestehenden Angebotspakete zu kaufen.

Mirjam Stawicki von der Mobilitätsakademie des TCS präsentiert eines der E-Velos mit Transportbox. Bild: Patrick Hürlimann, (Rotkreuz, 19. Mai 2021)

Mobilität der Zukunft

«Viele Leute haben ihre Mobilität bereits organisiert. Es braucht also ein Umdenken, man muss sie auf den Geschmack bringen», ist Urs Bloch überzeugt. «Ein neues Angebot einmal für einen Monat auszuprobieren, langsam von seinen alten Gewohnheiten wegzukommen und umzusatteln, das wäre das Ziel.» «Sorglos mobil» sei ein Innovationsprojekt. Man wolle herausfinden, wie es bei den potenziellen Nutzern ankomme.

«Ein wichtiger Aspekt ist deshalb der Lerneffekt.»

Grundsätzlich seinen die Initianten überzeugt davon, dass sich solche Angebote in Zukunft durchsetzen würden, da sie den Nutzenden ermöglichten, auf ein Zweitauto zu verzichten oder sogar ganz ohne auszukommen. «Wir sind davon überzeugt, dass der Sharing-Gedanke und eine bedarfsgerechte Nutzung die künftige Mobilität prägen werden.»

Weitere Infos unter www.suurstoffi.ch.