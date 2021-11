Dritter Verhandlungstag in Zug: 30 Millionen Franken Schaden

Monsterprozess am Zuger Strafgericht Mann mit krimineller Energie gab seinem Personal Tag für Tag den Tarif durch Im Zuger Betrugsprozess hatte am dritten Tag der Staatsanwalt das Wort. Die Angeklagten – eine Frau und fünf Männer – kommen wohl mit milden Strafen davon. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass die strafbaren Handlungen der Personen auf der Anklagebank bis zu 15 Jahre zurückliegen. Jetzt haben dann die Vertreterin und die Vertreter der Beschuldigten das Wort. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Etwas fürchten viele beschuldigte Frauen und Männer bei mündlichen Gerichtsverhandlungen besonders: den Augenblick, in dem der Staatsanwalt sein Strafmass bekanntgibt. Der Betrugsprozess mit einer Frau und fünf Männern auf der Anklagebank war diesbezüglich keine Ausnahme.

Ein Beschuldigter soll effektiv für ein Jahr ins Gefängnis wandern. Bei den anderen Beteiligten liegt der Strafrahmen so, dass sie mit einer bedingten Strafe davonkommen könnten. Hinzu kommen noch die Auslagen für den Strafprozess. Der Staatsanwalt schlägt vor, die Prozesskosten nach den beteiligten Köpfen aufzuteilen. Die milden Strafen rechtfertigte der Ankläger dadurch, dass die verschiedenen Versuche, den Haupttäter zu befragen, alles in allem fast fünf Jahre Zeit beanspruchten. Sie scheiterten allesamt.

Der dritte Verhandlungstag des Monsterprozesses zeigte eindrücklich, mit welcher krimineller Energie der abwesende Angeklagte Nr. 7 in seinem Leben unterwegs war. Es ist ja immer noch unklar, ob er verstorben oder anderswo unterwegs ist. Der Staatsanwalt rechnete die ausgesprochenen Strafen aller zusammen. Er kam auf 251 Monate oder 21 Jahre und sagte dann: «Der Mann verbrachte im Alter von 60 Jahren rund einen Drittel hinter Gittern.»

Die Identität der Geliebten genutzt

Im Untertauchen war er sehr geschickt. Mehr als elf Jahre lang kam ihm niemand auf die Schliche. Innerhalb dieser Zeitspanne orchestrierte der Mann unter anderem die Gründung zweier Firmen im Kanton Zug, über welche lasche Devisengeschäfte liefen, aus denen er mutmasslich den grössten Nutzen zog und an der Mittelmeerküste in einer mondänen Villa wohnte. Mit dabei seine Geliebte und ihre gemeinsame Tochter. Die Frau erwies sich für ihn als Gold wert. So konnte er ihre Identität nutzen, um Geschäfte rechtsgültig abzuschliessen. Als flüchtiger Straftäter mit einem Aliasnamen blieb ihm das verwehrt. Sobald jedoch das Konstrukt in trockenen Tüchern war, schob er alle beiseite.

Bei der Befragung am Donnerstagmorgen schilderte die Angeklagte ihren Ex-Geliebten mit den Worten:

«Wenn man nicht gehorsam war, konnte er unangenehm werden.»

Sie beschrieb ihn weiter als eine «dominante Person», welche «aufbrausend und böse werden konnte». Gegen Ende der Nullerjahre sei sie dann mit ihrem Partner und der Tochter, für sie völlig überraschend, nach Deutschland geflüchtet. Dieser unerwartete Abgang habe den Angeklagten Nr. 7 «verändert», wie es die Frau an seiner Seite schilderte: «Ich habe mich bedroht gefühlt. So war es kein Leben mehr mit ihm. »

Auch der Staatsanwalt liess keinen Zweifel daran, aus welchem Holz der dreifache Ausbrecher und nachrichtenlos verschwundene Betrüger geschnitzt war. Er fasste das Leben in drei Worten zusammen: «Eine Betrügerkarriere vom Feinsten.» Das Abzocken von 127 Kunden lief über eine Zuger Aktiengesellschaft, später war eine GmbH das Gerüst für seine Devisengeschäfte mit ihm als grossem Profiteur.

Seine Mitarbeiter, fünf sitzen derzeit auf der Anklagebank, scheint der seit zwei Jahren abgängige Deutsche absolut in der Hand gehabt zu haben. Der Staatsanwalt zitiert die Aussage eines Beschuldigten: «Der Mann war in der Organisation zuoberst, und er hatte, so nehme ich es an, alles im Griff. Er hat alles befohlen.» Ein anderer auf der Anklagebank sagte: «Seine Angestellten tanzten für ihn.» Auf die Frage, welche Folgen ein Widerspruch gezeitigt hätte, sagte ein Beschuldigter:

«Dann hätte er mich rausgeworfen und sich einen Neuen gesucht. Der Neue hätte auch nach dem gleichen Prinzip wie ich für ihn tanzen müssen.»

Der Gehorsam bringt sechs Menschen in die Bredouille

Seinen längeren Vortrag schloss der Staatsanwalt mit einem kurzen, prägnanten Fazit. Er komme nicht umhin, dass der Deusche «sein Betrugskonstrukt nur aufbauen und am Laufen halten konnte», weil ihn die heute angeklagten sechs Personen in der einen oder anderen Weise «tatkräftig unterstützt» haben. Der Ankläger kritisierte die sechs Helfer auch dafür, dass sie das «verbrecherische Gehabe» des Mannes aus Deutschland hätten erkennen müssen.

Mehr noch: «Sie hätten Ihre Aufgaben, welche Sie mit Ihrem ‹Amt› übernommen haben, auch wahrnehmen müssen.» Der Staatsanwalt drehte dann den Spiess um: «In Tat und Wahrheit waren nicht Sie abhängig von diesem Mann, sondern letzterer war abhängig von Ihnen.» Mit ihrem Gehorsam ermöglichten die Personen auf der Anklagebank, dass der Flüchtige temporär in Saus und Braus leben konnte.

In der kommenden Woche stehen dann die Rechtsvertreter der sechs Beschuldigten (eine Frau/fünf Männer) vor dem Mikrofon. Ihr Ziel: möglichst viele Argumente der Anklagebehörde wegreden.