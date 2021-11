Oberägeri: Pop-up-Spielplatz in der Festhütte Morgarten eröffnet

Morgarten Velofahren, Balancieren, Verkleiden: Kinder toben sich auf temporärem Spielplatz an der Wärme aus Während knapp eines Monats verwandelt sich die Festhütte Morgarten in einen grossen Indoorspielplatz. Die Einwohnergemeinde Oberägeri organisiert einen sogenannten Pop-up-Spielplatz für Kinder bis zwölf Jahre. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 24.11.2021, 17.12 Uhr

Schon mal mit einem Velo gefahren, das sich nach rechts wendet, wenn man den Lenker links herumdreht? «Kein Erwachsener, dem ich dieses Fahrzeug zum Ausprobieren gegeben habe, kam auf Anhieb damit klar», sagt Gemeinderat Paul Iten lachend. Dieses und ähnlich kuriose Fortbewegungsmittel werden auf dem Indoor-Pop-up-Spielplatz in der Festhütte Morgarten während der nächsten vier Wochen angeboten.

Achtung, die Fahrzeuge des Indoorspielplatzes in der Festhütte Morgarten sind trickreich und lassen sich nicht so leicht lenken wie normale Gefährte. Bild: Stefan Kaiser (Morgarten, 24. November 2021)

«Es gibt auch eine Umkleidekabine, in der man sich verkleiden kann, jede Menge Kartonschachteln, Bauklötze sowie Mal- und Bastelutensilien.» Für die ganz Kleinen wurde eine Kuschelecke eingerichtet.

Der Indoorspielplatz ist ein kostenloses Angebot, das jede Menge Spass für Kinder, Familien und Schulklassen verspricht, gerade in der feuchtkalten Jahreszeit, wenn die Aussenspielplätze kaum benützbar sind. «Auch auswärtige Familien sind herzlich willkommen», stellt Iten klar.

Die Kinder müssen privat betreut werden

Auf dem Indoorspielplatz können sich die Kleinen nach Herzenslust austoben. Es sind jeweils zwei freiwillige Aufsichtspersonen vor Ort. Dennoch handelt es sich nicht um einen Hort, jedes Kind muss privat betreut werden.

«Es ist wie auf dem Aussenspielplatz, da sind die Eltern auch dabei.»

Die Eltern betreuen ihre Kinder im Indoorspielplatz selbst. Im Bild: Michelle Caluori mit ihre Kindern Leila (rechts) und Aurora. Bild: Stefan Kaiser (Morgarten, 24. November 2021)

Hier sind sie jedoch nicht nur im Trockenen und an der Wärme, sondern bekommen auch noch ein heisses Getränk in der bereitgestellten Kaffeestube. Den Betrieb gewährleisten 18 Angehörige der Dorfvereine Frauenkontakt und SC Frosch Ägeri.

Am Mittwoch, 24. November, wurde die Indoorspielanlage eröffnet. Bis und mit 19. Dezember bleibt sie für Private an den Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittagen von 14 bis 17 Uhr in Betrieb. «Schulklassen können sich für die übrigen Tage anmelden und klassenweise kommen», so Iten. Mehr als eine Klasse auf einmal möchte er aus Sicherheitsgründen nicht im Raum haben.

«Zirka 20 Kinder verträgt es gut, wenn die Eltern sie betreuen, vielleicht auch etwas mehr, das werden wir sehen.»

Im Indoorspielplatz stehen Spielsachen im Vordergrund, die Bewegung und Kreativität fördern. Bild: Stefan Kaiser (Morgarten, 24. November 2021)

Angebot des Bundes

«Wir wollten das schon seit dem Frühling machen, mussten es aber wegen Corona viermal verschieben», erklärt Iten. «Dies ist nun die letzte Möglichkeit. Es gilt eine Zertifikatspflicht.» Die Gemeinde nutzt nämlich das kostenlose Angebot des Bundes zur Förderung der kindlichen Bewegung und Kreativität. «Wir müssen nur den Raum zur Verfügung stellen. Die Gruppe Freiraum des Bundes brachte eigene Spielgeräte her und installierte sie. Nach Ablauf der Betriebszeit wird alles wieder abgeholt.» Weil das Angebot nur noch bis Ende Jahr besteht, fragte Paul Iten die Gruppe bereits an, ob die Gemeinde die Spielsachen eventuell übernehmen könnte.

«Es wäre ja schön, wenn wir das wiederholen könnten, allenfalls auch an einem anderen Ort.»

In der turnhallengrossen Festhütte Morgarten kann man nach Herzenslust spielen und sich austoben. Bild: Stefan Kaiser (Morgarten, 24. November 2021)

Gemeinderat Paul Iten ist Leiter der Arbeitsgruppe Dorfleben, die im Rahmen der Ortsplanung entstanden ist. «In dieser Arbeitsgruppe diskutierten wir darüber, wie wir Häuser und Hallen mehrfach nutzen könnten, welche die meiste Zeit leer stehen», erzählt er. Da sei die Idee eines Indoorspielplatzes aufgekommen.

«Die Festhütte Morgarten schien wie gemacht dafür, denn sie ist ja so gross wie eine Turnhalle und wird nur fürs Morgartenschiessen und einige weitere Anlässe genutzt.»

Der Eigentümer – der Verein Morgartenschiessen – unterstützt das Projekt und überlässt den Raum der Gemeinde für eine geringe Miete. «Denkbar wäre auch die fixe Installation einer Kletterwand in einem der Gebäude.» Diesbezüglich wolle die Gemeinde das Gespräch mit Gebäudebesitzern suchen.

Indoorspielplatz in der Festhütte Morgarten für Kinder bis zwölf Jahre vom 24. November bis und mit 19. Dezember. Öffnungszeiten: Mittwoch-, Samstag- und Sonntagnachmittag, 14 bis 17 Uhr. Es gilt die Zertifikatspflicht. Die Buslinie 9, Haltestelle Morgarten Denkmal, hält direkt bei der Festhütte. Am 5. Dezember werden Samichlaus und Schmutzli anwesend sein.