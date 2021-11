Morgartenschiessen 2021: Einheimischer Sieg und 1220 Schützen

MORGARTENSCHIESSEN Rede von Karin Keller-Sutter, neuer Kugelfang, 1220 Schützinnen und Schützen: Am Morgarten feierten sie grosses Wiedersehen Nach coronabedingter Pause konnte das Morgartenschiessen am Montag doch noch zum 107. Mal stattfinden. Die Verantwortlichen sprechen von einem Freudentag, Schützinnen und Schützen sehen das genau gleich – egal, ob sie mit ihrer Leistung zufrieden sind oder nicht. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 15.11.2021, 18.45 Uhr

Um 16.35 Uhr brandete der Applaus los. Mit stehenden Ovationen quittierten viele der Hunderten Frauen und Männer die Rede, der sie in den zehn Minuten zuvor gelauscht hatten und die jene Frau gehalten hatte, die die Organisatoren des 107. Morgartenschiessens als Festrednerin hatten gewinnen können: Bundesrätin Karin Keller-Sutter.

Die FDP-Magistratin entzückte die Schützengemeinde, indem sie vom Schiesswesen als «Pfeiler der Verteidigung unseres Landes und unserer Eigenständigkeit» sprach. Vom Milizsystem als wichtigem Grundstein für das Vorkommen der Schweiz. Und vom Morgarten-Schlachtfeld als wichtigem Ort im kollektiven Gedächtnis der Nation. Und sie begeisterte die Anwesenden, indem sie ihre Rede mit einem Appell schloss, der ein Kompliment war: «Wer seine Wurzeln aufgibt, gibt sich selbst auf. Hier werden diese Wurzeln seit Jahrzehnten gelebt. Machen sie weiter so.»

Bilder zum Morgartenschiessen 2021:

Schulter an Schulter liegen die Schützen im Stroh. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Blick auf die Startlinie im Schiessgelände.



Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Das Ziel klar vor Augen. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Für Erinnerungsfotos ist gesorgt. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Der Weg zum Schiessgelände führt am Morgartendenkmal vorbei. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Das Gehör will gut geschützt sein. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Kurz vor dem Schuss ist Konzentration gefragt.



Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Zahlreiche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Beim Morgartenschiessen gehört die schöne Aussicht dazu. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Blick vom Denkmal auf das Festgelände. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Urs Hürlimann, OK-Präsident und Alt Regierungsrat. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) John Hüssy, Vizepräsident der Morgartenkommission Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Damit niemand die Orientierung verliert. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Die Schützinnen und Schützen reisen mit viel Gepäck an. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Bundesrätin Karin Keller-Sutter spricht anlässlich der traditionellen Schützengemeinde. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Blick auf die Schützengemeinde in der Morgartenhütte.





Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Die Bundesrätin gemeinsam mit dem Zuger Alt Ständerat Joachim Eder. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Gemütliche Stimmung in der Hütte.



Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Die Bundesrätin begrüsst den Zuger Ständerat Peter Hegglin.





Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Der Zuger Ständerat Matthias Michel.







Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021) Urs Hürlimann bedankt sich bei Karin Keller-Sutter. Bild: Maria Schmid (Morgarten, 15. November 2021)

Es war dies der erste Höhepunkt der Schützengemeinde, an der am Morgarten eine gelöste Stimmung herrschte – und die noch besser wurde, als mit Josef Hotz (66) von den Schützen Ägerital-Morgarten ein Einheimischer zum Meisterschützen gekürt wurde. Seine 49 Punkte waren die beste Wertung eines Tages, der bis zum Abend viele müde, glückliche Gesichter produziert hatte.

«Feeyfevierzg!»

Sechs Stunden zuvor. Toni Nussbaumer, 48, verstaut sein Gewehr und tauscht die weiss-grüne Schiessjacke mit einem dunklen Edelweisshemd. Es ist kurz nach halb elf Uhr morgens, Nussbaumers Arbeitstag ist vorbei. 45 Punkte. «Feeyfevierzg», bilanziert der erste Schützenmeister des Wehrvereins Ennetbürgen, gegründet 2019, heuer zum zweiten Mal am Morgartenschiessen.

«Wenn man nur Vierer und Fünfer schiesst, muss man zufrieden sein», sagt Nussbaumer und grinst – auch wenn er sich sicher sein kann, den Becher, die begehrte Trophäe des besten Schützen einer Zehnergruppe, nicht zu gewinnen. Weil er die Auszeichnung schon beim letzten Mal mit nach Hause genommen hat. Weil jede und jeder in der Gruppe den Becher nur einmal bekommen kann. Und: Weil ein Anderer besser war; mit 47 näher ans Maximum von 50 Punkten gekommen ist.

Toni Nussbaumer und Michaela Aschwanden vom Wehrverein Ennetbürgen. Bilder: Kilian Küttel (Morgarten, 15. November 2021)

Dafür bekommt Nussbaumers Kamerad ein anerkennendes Nicken und ein Pfeifen des Schützenmeisters, als dieser den gelben Zettel mit den Ergebnissen studiert. Ein gutes Resultat des Kameraden ist wichtig für die Gesamtwertung. Ohnehin würden die Ennetbürger Schützen keinen Neid kennen, weder untereinander noch auf andere Gruppen. «Das Morgartenschiessen lebt vom ganzen Erlebnis, vom Drumherum, nicht nur vom Resultat», sagt Michaela Aschwanden, 46 Jahre alt, 42 Punkte, ebenfalls Wehrverein Ennetbürgen: «Ich würde sagen, es geht auch ums Schiessen», meint sie halb im Ernst, während einer der Kollegen Abseits eine Flasche aus dem Rucksack kramt und zum Apéro ruft, was er nur einmal tun muss.

Neuer Kugelfang, 70 Helikopterflüge, gut 1500 Menschen auf Platz

Und das, obwohl es rundherum knattert und knallt, das Echo wie eine unsichtbare Wand über Hang und Wald fegt, während die Schützinnen und Schützen im Stroh liegend Kugel und Kugel in den neuen Kugelfang jagen. Für 1,2 Millionen Franken hat der Morgarten-Schützenverband die Anlage saniert, zum Grossteil finanziert von Bund und Kantonen.

«Auf Jahrzehnte hinaus entspricht sie jetzt den Umweltauflagen», sagt John Hüssy an seiner letzten Medienorientierung als Vizepräsident der Morgartenkommission. Neben ihm sitzt OK-Präsident und alt Regierungsrat Urs Hürlimann, zieht nach einigen Stunden Schiessbetrieb eine erste Bilanz. 70 Kugelfangkästen, jede eine Tonne schwer, hat die Armee zur Anlage geflogen; 14'000 Franken nahmen die Organisatoren für das Covid-Schutzkonzept inklusive Testzelt und Zugangskontrolle in die Hand; 1220 Schützinnen und Schützen habe man hier, 170 geladene Gäste, 80 Helferinnen und Helfer, alles in allem gut 1500 Personen auf Platz: «Heute sehen wir uns alle wieder einmal, heute können wir beisammen sein und über Gott und die Welt reden», sagt Hürlimann zu den Medien und wenig später am Apéro zu den Ehrengästen:

«Heute ist ein Freudentag!»

Das sehen auch jene so, die ihre Getränke zahlen müssen. Und das, auch wenn sie auf die Frage nach ihrem Resultat zuerst einen grossen Schluck Bier brauchen: «Das war so schlecht, das kann ich nicht in der Zeitung sagen», meint Cornel Weiss, der 26-jährige Gruppenchef des Militärschiessvereins Zug, nachdem er das Fläschchen abgestellt hat und sich in der Morgartenhütte wieder seinem «Ordinäri» zuwendet, dem traditionellen Zmittag am Morgartenschiessen.

Cornel Weiss.

Und sie werden wiederkommen

Er habe zu wenig trainiert, sein Gewehr zuerst noch einem anderen zum Schiessen überlassen; wie man vielleicht merke, habe ein Schützen sicher nie zu wenig Ausreden: «Am Ende lag es wahrscheinlich einfach an mir», sagt der 26-Jährige mit braunem Haar und Bart unter dem Zuspruch seiner Kameraden, die zu Weiss’ Ehrenrettung sagen, normalerweise schiesse er sehr gut, jeder könne einen schlechten Tag einziehen, schlussendlich sei das Nebensache. Auch Cornel Weiss will vor allem das Saisonende geniessen und Schiesskolleginnen und -kollegen sehen, die man selten treffe.

Tatsächlich – aus Niederurnen und Mörigen, aus Blumenstein und aus Schwarzenberg, von der Schützengesellschaft Bäretswil gleich wie aus dem Berner Diemtigtal oder aus Balerna im Tessin sind sie auf den Morgarten gekommen.

Das werden sie kommendes Jahr wohl wieder tun. Cornel Weiss verspricht das sogar, sofern nicht wieder etwas Unvorhergesehenes passiert: «Natürlich kommen wir nächstes Jahr wieder. Das ist klar.» Auch John Hüssy, der sein Amt in der Morgartenkommission nach 25 Jahren abgibt, versichert:

«Wer den Morgartengeist einmal eingeatmet hat, trägt ihn ein Leben lang in sich.»

Und Michaela Aschwanden kündigt das Kommen des Wehrvereins Ennetbürgen gar für die nächsten acht Jahre an: «Dann waren wir zehnmal hier – und jeder von uns hat den Becher einmal bekommen.»

Alle Resultate finden Sie auf www.morgartenschiessen.ch sowie auf www.hmps.ch.