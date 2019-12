Kolumne Morosoli gegen Biermayr: Schreiben ohne Korrekturtaste Briefe zu Weihnachten oder einfach eine Whatsapp-Nachricht? Ein Widerstreit zwischen zwei Redaktoren. Marco Morosoli und Raphael Biermayr 17.12.2019, 05.00 Uhr

Marco Morosoli Bild: Stefan Kaiser

Ich schreibe bei der Arbeit meine Notizen mit der Hand. Da es schnell gehen muss, leidet mein Schriftbild. Solches Geschreibsel mute ich deshalb keinem Kollegen zu. Geht es hingegen darum, jemandem vor Weihnachten eine persönliche Botschaft zu überbringen, dann nehme ich einen Block oder eine passende Karte zur Hand. Ich schreibe mit einem Füllfederhalter. So geht schnelles Schreiben gar nicht.

Mein Kollege Raphael Biermayr wendet ein, dass es bei dieser Schreibmethode keine Lösch- oder Copy-Paste-Taste gibt. Das macht ja gerade den Reiz dieser Kommunikationsmethode aus.

Ich bin mir bewusst, dass Briefeschreiben Zeit braucht. Es bietet aber auch die Möglichkeit, seine Gedanken zu ordnen. Wer am Weihnachtstag noch schnell seinen Freundinnen oder Freunden mit einer Weihnachtsbotschaft beglückt, kann es auch gleich sein lassen. Wieso: Es hat den Charakter eines Serienbriefes. Hingegen schätzt es derjenige, der einen handgeschriebenen Brief in den Händen hält, dass der Absender nicht bloss seelenlos Knöpfe gedrückt hat. Jeder Brief ist ein Unikat und hat etwas Endgültiges. Einmal in den Briefkasten geworfen, sind die Buchstaben, wie sie sind. Die Botschaft zurückholen, geht auch nicht. Deshalb überlegt sich der Autor im Vorfeld, was er schreiben will.

Gefühle ausdrücken geht auf die altbackene Art viel einfacher. Eine Liebeserklärung mit Emojis gespickt, ist mir ein Gräuel. Nur Papier ist das Wahre!

Raphael Biermayr Bild: Stefan Kaiser

Handgeschriebene Mitteilungen sind in der heutigen Zeit etwas äusserst Rares und Intimes, dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Allerdings sollten sie von Herzen kommen und nicht von der Agenda bestimmt werden.

Wer sich also bis zum Geburtstag oder eben zu Weihnachten Zeit lässt, dem anderen seine Dankbarkeit oder seine Anteilnahme oder was auch immer mitzuteilen, kann das genauso gut lassen beziehungsweise es auf elektronischem Weg erledigen. Wer diesen Weg wählt, kann sicher sein, dass wenigstens eine Person wirklich erfreut ist: Greta.

Der Privatbereich ist das eine, weitaus heuchlerischer wird es allerdings im beruflichen Umfeld. Aus geschäftlichen Weihnachtsgrüssen tropft die Pflichtschuldigkeit geradezu, zumal diese kaum je von Hand geschrieben sind. Wenn die Sekretärin oder Arbeitskollegen einen zum vierten Mal daran erinnern müssen, die Karten zu unterschreiben – wie das dieser Tage ungezählte Male vorkommt –, lässt das wahrlich nicht auf eine Herzensangelegenheit schliessen.

Ich wette mit Ihnen, dass Sie keine fünf Absender von Weihnachtskarten nennen können, die Ihr Unternehmen in den letzten Tagen und Wochen erhalten hat. Und auch keine fünf, denen Ihr Unternehmen eine Karte zukommen lässt und die Sie mitunterzeichnet haben. Wer es doch kann, soll mir keine E-Mail, sondern eine Karte schicken – eine handgeschriebene, versteht sich.