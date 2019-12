Motion betreffend Gewaltentrennung geht direkt an die Regierung Die SVP-Fraktion hat eine Motion eingereicht, die Kantonsangestellten das Politisieren im Kantonsrat verbieten soll. Andrea Muff 12.12.2019, 15.48 Uhr

Kantonsrat Ginge es nach den Motionären, sollte der SVP-Vorstoss betreffend Stärkung der Gewaltentrennung im Kanton Zug nicht an die Regierung, sondern an eine Ad-hoc-Kommission überwiesen werden. Da der Vorstoss Kantonsangestellte betreffe, die im Kantonsrat politisieren, könnte die Regierung bei der Beantwortung voreingenommen sein, so die Bedenken der Motionäre.